Росіяни вбили двох і поранили понад 20 мешканців Запорізької області

Ворог завдавав ударів по 49 населених пунктах.

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Наслідки російської атаки на Запоріжжі

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 49 населених пунктів Запорізької області, завдавши 973 ударів. Загинули дві людини, поранених - 22.

«Дві людини загинули, 22 людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах», – написав начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі, а сьогодні вранці під удар потрапила АЗС.

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Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Малокатеринівці, Кушугуму, Комишувасі, Розумівці, Трудовому, Барвінівці, Нижній Хортиці, Данилівці, Лісному, Вільнянці, Щасливому, Оріхову, Широкому, Свободі, Омельнику, Васинівці, Долинці та Воскресенці;

694 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Річне, Біленьке, Канівське, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Верхню Терсу, Новоселівку, Воздвижівку та Гірке;

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Залізничному;

253 артудари завдали по Річному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Новоселівці, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Гіркому.

Надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.