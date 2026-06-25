Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили двох і поранили понад 20 мешканців Запорізької області

Ворог завдавав ударів по 49 населених пунктах.

Росіяни вбили двох і поранили понад 20 мешканців Запорізької області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 49 населених пунктів Запорізької області, завдавши 973 ударів. Загинули дві людини, поранених - 22.

«Дві людини загинули, 22 людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах», – написав начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі, а сьогодні вранці під удар потрапила АЗС.

Реклама

Наслідки російської атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Малокатеринівці, Кушугуму, Комишувасі, Розумівці, Трудовому, Барвінівці, Нижній Хортиці, Данилівці, Лісному, Вільнянці, Щасливому, Оріхову, Широкому, Свободі, Омельнику, Васинівці, Долинці та Воскресенці;

694 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Річне, Біленьке, Канівське, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Верхню Терсу, Новоселівку, Воздвижівку та Гірке;

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Залізничному;

253 артудари завдали по Річному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Новоселівці, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Гіркому.

Надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies