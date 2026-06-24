Військова омбудсманка прокоментувала скандал із полком «Скеля»

Про порушення стало відомо ще у травні-червні минулого року, але досі немає результату щодо покарання тих, хто організовував знущання.

Правоохоронці досі не надали результатів розслідувань щодо побиття і знущань над військовослужбовцями на полігоні 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

Про системні порушення прав у підрозділі стало відомо ще у травні-червні минулого року після побиття журналіста, капелана, а згодом — усього управління батальйону, повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

За її словами, у червні 2025 року представники Офісу Президента та Військової служби правопорядку провели перевірку на полігоні «Скелі». Тоді з полку забрали 22 військовослужбовців, які дали свідчення про побиття на поліграфі, а також ідентифікували групу інструкторів, що організовували знущання. Проте керівництво ВСП не притягнуло винних до відповідальності та не вжило заходів для запобігання насильству в майбутньому. Згодом Командування Сухопутних військ провело службове розслідування та передало матеріали правоохоронцям, але результату досі немає.

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Загалом із січня Офіс Військового омбудсмана направив до правоохоронних органів 5 повідомлень про ймовірні злочини у «Скелі». Також керівництво Офісу неодноразово зустрічалося з Генпрокурором Русланом Кравченком та його заступником, наголошуючи на необхідності розслідування.

Решетилова додала, що оскільки правоохоронні та кадрові рішення затягуються, Офіс омбудсмана почав взаємодіяти з керівництвом «Скелі» для захисту бійців. Командира 425 ОШП переконали усунути від роботи з особовим складом інструкторів, які системно порушували права людей. Крім того, підрозділ зобов'язали забезпечити військовим регулярний звʼязок із рідними, завдяки чому кількість скарг на відсутність зв'язку у травні знизилася на 73%.

«...Знущанням над військовослужбовцями займається група людей. Це важливо, бо «Скеля» - великий підрозділ, там є багато достойний бойових солдатів, сержантів і офіцерів, які не мають стосунку до того, що відбувається. Оскільки Катерина Лихогляд вирішила у своєму розслідуванні не вказувати ці групи людей, у читача складається враження, що критична ситуація у всьому підрозділі. Це не так», - заявила військова омбудсманка.

Решетилова також прокоментувала інформацію про чималу кількість військовослужбовців з наркозалежністю у полку.

«Кілька місяців тому ми виявили, що у «Скелі» їх близько двох тисяч. Це якраз та нашуміла новина з посиланням на мене, що в одному з підрозділів виявлено понад 2000 ймовірно непридатних до служби. Так, згідно з 402 наказом вони є непридатними до служби, у виключних випадках - обмежено придатні, але точно не мають перебувати у штурмових підрозділах. Ми тоді, мʼяко кажучи, здивувались, скликали термінову міжвідомчу нараду. Наразі триває робота, ми проводимо дослідження, з якими видами залежностей люди можуть служити», - розповіла посадовиця.

Решетилова додала, що минулого тижня розмовляла про головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським про те, що «Скеля» розміром із дивізію, а має штат полку. Сирський вважає, що ситуація може змінитися, коли у штурмових підрозділів буде свій командувач, який буде нести відповідальність за них.

Що відомо про скандал зі «Скелею»