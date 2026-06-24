ДБР розпочало досудове розслідування після публікації журналістів про випадки насильства в «Скелі»

Дані до ЄРДР внесли за статтею про перевищення військовою особою службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Держбюро розслідувань перевіряє інформацію про штурмовий полк «Скеля», викладену в медіа. У пресслужбі ДБР розповіли про початок досудового розслідування за фактами, оприлюдненими в ЗМІ про можливі неправомірні дії проти військових цього полку.

Заяву оприлюднили після публікації «Бабеля». У статті йшлося про застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих людей в підрозділі.

ДБР внесло відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

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«Наразі проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з'ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі», – повідомили в бюро.

За результатами розслідування нададуть правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено.

425 полк брав участь у найтяжчих боях. Зокрема, прорвався в Гуляйполе і штурмував Покровськ, звільнив Зарічне. Однак, окрім бойових заслуг, «Скеля» відома подекуди жорсткими методами поводження з військовими.

Інформація про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців була й раніше. У багатьох випадках причиною смерті називали пневмонію. А в одному – «Скеля» заявила, що військовий упав з сосни (розслідування цієї трагедії зараз триває).

Про що матеріал «Бабеля»?

Журналісти «Бабеля» розповіли про розподільчий пункт «Скелі» під неформальною назвою «Курятник». Це перша локація, куди привозять новобранців. Один з військових, Олександр Жижкін, потрапив туди після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки, необхідні йому для замісної терапії як наркозалежному.

Жижкін розповів, що до туалету новобранців супроводжували під озброєним конвоєм, змушували присідати, стояти в планках. Він намагався втекти з полку декілька разів.

Інший, анонімний співрозмовник журналістів, розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати розпорядження, наприклад – присідати. Серед утримуваних у карцері були як люди з абстинентним синдромом, так і ті, хто не мав залежностей.

Також військові розповіли про полігон із жорстким режимом, де, за їхніми словами, заборонено вільно пересуватися, а в туалет можна ходити тільки групами. Начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі» Андрій Сурай у коментарі журналістам назвав перебільшенням заяву про те, що до туалету можна ходити лише під конвоєм. Він сказав, що таке можливо, якщо людина продемонструвала себе як схильну до СЗЧ, але загальною практикою це не є.

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Мобілізовані до «Скелі» розповіли журналістам, що периметр навколо навчальних центрів замінований. Там підірвався мобілізований харків'янин, а після цього, за словами співрозмовників журналістів, в його сторону вистрілили, але в землю. У полку журналістам сказали, що цей чоловік під час навчання відхилився від маршруту й підірвався на невідомому пристрої, а в березні помер у лікарні від серцево-легеневої недостатності. Журналісти встановили ще один випадок підриву військового, після чого він намагався накласти на себе руки.

Також журналісти встановили мобілізованого до полку з психічним захворюванням, який невідомо яким чином пройшов ВЛК. Загалом у матеріалі йдеться про випадки фізичного покарання військовослужбовців і небойові смерті.

Що каже «Скеля»?

Полк відреагував на матеріал про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. У дописі полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки.

Водночас «Скеля» вважає, що автори тексту узагальнили історію полку до окремих трагічних випадків. Полк заявив, що з 26 згаданих смертей 18 трапилися в лікарні чи дорогою до неї, а не в полку.

«Скеля» вважає, що наведені журналістами свідчення військових потребують перевірки.