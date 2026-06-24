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СБУ атакувала в Криму два військових аеродроми і системи ППО. Є успішні влучання

Знищення ворожої інфраструктури на окупованій території триває. 

СБУ вдарила по системах ППО і військових аеродромах ворога в Криму. Воїни Центру спецоперацій «Альфа» провели серію ударів по ворожих об'єктах у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське».

За попередньою інформацією СБУ, на аеродромі «Саки» вражено чотири ангари для зберігання авіатехніки. Поблизу Керчі вражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 і два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». 

«Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі»", – прокоментували в Службі. 

Контекст

  • Не лише СБУ, а й СБС нині вночі відпрацювали по цілях в окупованому Криму. Бійці безпілотних систем вдарили по найбільшій електростанції Севастополя, внаслідок чого відбулися масштабні знеструмлення. 
  • Нинішня атака продовжила серію ударів по окупаційній інфраструктурі. Росія після захоплення Криму в 2014 році перетворила його на плацдарм для повітряних і наземних операцій проти вільної частини України. 
  • Читайте про це в матеріалі Кирила Данильченка «Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ». 
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