СБУ атакувала в Криму два військових аеродроми і системи ППО. Є успішні влучання

СБУ вдарила по системах ППО і військових аеродромах ворога в Криму. Воїни Центру спецоперацій «Альфа» провели серію ударів по ворожих об'єктах у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське».

За попередньою інформацією СБУ, на аеродромі «Саки» вражено чотири ангари для зберігання авіатехніки. Поблизу Керчі вражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 і два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

«Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі»", – прокоментували в Службі.

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