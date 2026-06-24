СБУ атакувала в Криму два військових аеродроми і системи ППО. Є успішні влучання

СБУ вдарила по системах ППО і військових аеродромах ворога в Криму. Воїни Центру спецоперацій «Альфа» провели серію ударів по ворожих об'єктах у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське».
За попередньою інформацією СБУ, на аеродромі «Саки» вражено чотири ангари для зберігання авіатехніки. Поблизу Керчі вражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 і два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».
«Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі»", – прокоментували в Службі.
Контекст
- Не лише СБУ, а й СБС нині вночі відпрацювали по цілях в окупованому Криму. Бійці безпілотних систем вдарили по найбільшій електростанції Севастополя, внаслідок чого відбулися масштабні знеструмлення.
- Нинішня атака продовжила серію ударів по окупаційній інфраструктурі. Росія після захоплення Криму в 2014 році перетворила його на плацдарм для повітряних і наземних операцій проти вільної частини України.
- Читайте про це в матеріалі Кирила Данильченка «Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ».