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СБС вдарили по головній електропідстанції Севастополя

Атаку провів 1 ОЦ за координації новостворенного Центру глибинного ураження СБС. 

СБС вдарили по головній електропідстанції Севастополя
Фото: tvoemisto.tv

Сили безпілотних систем вдарили по головній електропідстанції Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Про це повідомив командувач Роберт Бровді. 

По станції, яку ворог використовує у своїх цілях, влучили сім дронів. Атаку провели бійці 1 Окремого центру СБС за координації новоствореного Центру глибинного ураження. 

«Протягом ночі 24 червня Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях», – повідомив «Мадяр». 

  • Сьогодні вночі окупаційний «голова» Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив про атаку дронів і знеструмлення міста. Без світла залишилися й Джанкой, Євпаторія, Саки та інші населені пункти.
  • Нинішня атака продовжила серію ударів по окупаційній інфраструктурі. Росія після захоплення Криму в 2014 році перетворила його на плацдарм для повітряних і наземних операцій проти вільної частини України. 
  • Читайте про це в матеріалі Кирила Данильченка «Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ». 
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