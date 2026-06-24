СБС вдарили по головній електропідстанції Севастополя

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили безпілотних систем вдарили по головній електропідстанції Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Про це повідомив командувач Роберт Бровді.

По станції, яку ворог використовує у своїх цілях, влучили сім дронів. Атаку провели бійці 1 Окремого центру СБС за координації новоствореного Центру глибинного ураження.

«Протягом ночі 24 червня Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях», – повідомив «Мадяр».

Сьогодні вночі окупаційний «голова» Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив про атаку дронів і знеструмлення міста. Без світла залишилися й Джанкой, Євпаторія, Саки та інші населені пункти.