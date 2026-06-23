Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ

Мета цього етапу ширша за банальну ізоляцію: ми змушуємо Генштаб РФ робити болісний вибір між утриманням фронту на материку та функціонуванням своєї «сакральної» бази. Кожен знищений радар у Криму не приїде під Вовчанськ чи Часів Яр, прикривати війська на передку.

Продовжуючи утримувати позиції на сході, ми зосередилися на системних атаках логістики мідл-страйками на всій протяжності траси Ростов-на-Дону – Сімферополь. Сили оборони України продовжують таргетувати мости в Крим з боку Чонгара та Армянська і кратно посилили ураження півострова на всю глибину, включно з найважливішим пляшковим горлом у Керчі.

Фото: 412 бригада Nemesis СБС / Telegram Українські дрони полюють на російську логістику в глибокому тилу, трасою Р-280, що веде з Ростова-на-Дону (РФ) до анексованого Криму через окуповані території України.

«Вітрина русского міра» зараз перетворюється на чорну діру для ресурсів. Гарантії, що військовий чи комерційний автотранспорт дістанеться через сумнозвісну «трасу Новоросія» (Р-280), більше немає. Сухопутний коридор не гумовий. Поїзди йдуть тільки до Керчі, бо далі можна гарантовано втратити дефіцитний локомотив.

Мости через Перекоп не зруйновані повністю, але їх регулярно пенетрують, пробиваючи полотно – насипні дамби швидко не зробити, а важка техніка та інженерні розрахунки, що приїжджають на ремонт, теж можуть стати жертвами наших БПЛА.

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Усе це створює класичні вузькі місця – багатокілометрові черги, нічні стоянки великовантажів, затримки біля понтонів, якими користуються наші дрони на вільному полюванні. Забиті цистерни в Чаплинці та Армянську, жодного дня без кількох згорілих фур. Логістика працює в режимі російської рулетки – спробуй відгадай, що доїде, з того, що потрібно на вчора.

Численні обмеження комунального автотранспорту, вуличного освітлення, скорочені графіки роботи ТЦ, повне припинення продажу бензину цивільним, призупинення бронювання та розміщення туристів, скасування поромного сполучення, регулярні перебої з електроживленням і графіки відключень у Севастополі – це не тимчасові незручності, це маркери надважкої структурної кризи. І наше основне завдання – не стільки зробити життя окупантів на півострові нестерпним (хоча це приємний бонус), скільки максимально відволікати їхні ресурси від лінії зіткнення і змушувати нести цю валізу без ручки якомога довше і дорожче.

«Артек» поки що все, дітей заборонено перевозити на відпочинок – окупаційній адміністрації доведеться або за власний кошт палити дефіцитні ресурси на ілюзію мирного життя, або виплачувати допомогу. Поїзди наразі не ходять, а аеропорти на півдні давно не працюють – усе це реальна ціна війни. Перебої зі світлом означають катастрофічні збитки в HoReCa: зіпсовані тонни продуктів у холодильниках, скасовані бронювання, мертвий сезон.

Впевнений, що на тлі жорсткого нормування бензину та автобусів, які їздять по годинах у тилу, гарнізони РФ біля Степногірська і Малої Токмачки теж більше не купаються в ресурсах. Особливо після того, як прилетів страйк по мосту у Василівці. Численні ремонти згорілих паливних бочок, ТЕС, газових сховищ та поромів – усе це шалено висмоктує гроші, будматеріали та кваліфіковані людино-години від пріоритетних завдань фронту.

Фото: truexanewsua Черги за бензином в окупованому Криму

А величезні черги туристів і тих, хто наївно думав, що весела експедиційна войнушка на три дні їх ніколи не торкнеться, але тепер вирішили терміново виїхати назад у РФ, жорстко блокують Кримський міст. Усі залізничні пороми виведені з ладу, тепер Сили оборони взялися за автомобільні. Тут ми філігранно використали параною росіян перед улюбленою іграшкою Путіна на свою користь: після успішних диверсій досі діє сувора заборона на переміщення фур та наливних ешелонів по самому мосту. Окупанти панічно бояться детонації вагонів з паливом просто на прольотах. Тому бензин та вантажі тягали виключно морем.

Тепер і цей доволі вузький струмок ресурсів пересихає. Підбиті пороми (зокрема «Панагія») та зупинка перевалки фур – це однозначне, 100% гарантоване поглиблення кризи вже через кілька тижнів. Це примусове збільшення плеча постачання мінімум на 500 км навколо Азовського моря. Це знос тисяч тягачів, додаткове навантаження на мобільні вогневі групи та ППО вздовж траси, поточні ремонти транспорту, втрати в людях і автомобілях просто в дорозі.

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Паралельно СОУ завдали успішних ударів по чотирьох газових компресорних станціях (ГКС) – у Журавлівці, Ароматному, Ключах та Лохівці. Там фіксуються сильні пожежі та задимлення. Навіщо? Логіка проста: «Таврійська» ТЕС працює на газу і використовує дизель як резервне аварійне паливо. З дизелем у Криму тепер дуже погано, тому ми взялися за газ. У ніч на 20 червня уражена і сама ТЕС у Сімферополі – вибита бочка для зберігання палива, є кілька прямих влучань у ключові будівлі. Спалити машинний зал або саму турбіну було б неймовірно смачно. Свого часу Росія завозила ці турбіни Siemens через сірі схеми. Їхній ремонт під жорсткими санкціями – це колосально дорого і розтягується на роки. А якщо падає базова генерація, всі військові бази, штаби і заводи переходять на дизель-генератори, випалюючи залишки палива з подвійною швидкістю. Ідеальне замкнуте коло.

До речі, про паливо. У Керчі яскраво горів нафтовий термінал «ТЕС-1» – головний хаб, куди поїзди розвантажували мазут і світлі нафтопродукти, щоб потім розвозити їх півостровом з коліс. Мінімум чотири з семи бочок для зберігання виведено з ладу вщент (більш точний масштаб руйнувань оцінимо на супутниках, коли припиниться пожежа та задимлення). Навіть чотири повні бочки – це близько 20 мільйонів доларів чистих збитків тільки за втраченими нафтопродуктами, не рахуючи вартості відновлення інфраструктури з нуля. Таргетували і селище Чушка, нафтовий термінал у порту Кавказ. Мережа заправок ТЕС на півострові зараз працює виключно на видачу палива для спеціального транспорту.

Фото: Exilenova+ пожежа у порту Керч у т.о. Криму

Звісно, в банку пріоритетних цілей були і суто військові об'єкти: РЛС до дальніх комплексів ЗРК («Небо-У», «Каста-2Е2»), «Панцирі», штаб ФСБ в Армянську та розташування залізничного батальйону (в/ч 98546) у Керчі. Прильоти по останньому – це взагалі стратегічний хід. Саме цей інженерний юніт відповідає за ремонт рейок після прильотів. Коли батальйон не боєготовий – наступне влучення у залізничне полотно стане більш відчутним для логістики. Що стосується ППО, то втрата радарів (це понад 350 мільйонів доларів залізом) остаточно осліплює противника і не дає йому маневрувати силами. Угруповання ППО тепер сковане завданням захищати виключно саме себе, аеродроми та штаби, залишаючи дірки в небі над інфраструктурою.

Підсумок: ми спостерігаємо рукотворний логістичний колапс і стрімку деградацію Криму як головного тилу армії вторгнення. Усі ці численні ремонтні потужності, склади та автобати в умовах перебоїв зі світлом висмоктуватимуть додаткове паливо. Уражений міст до заводу «Кримський Титан» в Армянську, сам завод також нещодавно отримав десяток бойових частин, постійно під вогнем мости з боку Перекопу.

По суті, зараз Сили оборони методично розбивають півострів на ізольовані кластери, які ми виносимо по черзі, перевантажуючи їхню ППО і фокусуючи вильоти дронів то на «очах» (РЛС), то на вогневих засобах (ЗРК), то на критичній інфраструктурі.

У цьому і полягає головний стратегічний задум літньої кампанії. Крим більше не є військовим активом окупантів – він перетворився на токсичний пасив з від'ємною рентабельністю. Політично Кремль не може його здати, а логістично більше не здатний повноцінно забезпечувати.

Кожна тонна солярки, яку зараз спалюють дизель-генератори у знеструмлених військових частинах Севастополя – це тонна палива, яку недоотримає бронетехніка на Запорізькому напрямку. Кожен інженер з розбитого батальйону в Керчі, який зараз латає рейки та резервуари – це мінус кваліфіковані руки для зведення фортифікацій на материку. Мільярди рублів та тисячі людино-годин тепер буквально згоряють у спробах просто підтримати базову життєдіяльність бази.

Так Крим із міфічного «непотоплюваного авіаносця» перетворюється на логістичний зашморг. Ми влаштовуємо окупантам техногенну катастрофу та нав'язали їм гру на виснаження, де вартість утримання тилу стає вищою за вартість утримання самого фронту. І чим довше вони намагатимуться нести цю валізу без ручки, тим швидше посиплеться їхня операційна стійкість на півдні.