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“Мадяр” показав відео ударів по газовій інфраструктурі в Криму та по мосту через Генічеську протоку

Також під ударами були паливна та військова логістика ворога.

“Мадяр” показав відео ударів по газовій інфраструктурі в Криму та по мосту через Генічеську протоку
командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Вночі 20 червня Сили безпілотних систем уразили 4 газові компресорні станції в Криму та низку оперативних цілей у тилах противника, повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді. 

Серед інших:

  • Газова компресорна станція (ГКС), нп Журавлівка, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • ГКС нп Ароматне, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • ГКС, нп Ключі, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • ГКС, нп Лохівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Автомобільний міст через Генічеську протоку (ГЕНІЧЕСЬК, Херсонська обл.) – 427 ОБр СБС «Рарог»
  • Рейдовий буксир, нп Скадовськ, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Паливозаправник, нп Дмитрівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • Паливозаправник, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Важкий тягач 8х8 БАЗ-6403, нп Ключове, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • ББМ, нп Михайлівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • ББМ «Тайфун-К», нп Нижня Дуванка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Армянськ, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Верхня Покровка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Новокраснівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Гранітне, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
  • Логістичний транспорт ворога, нп Кальчинівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»

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