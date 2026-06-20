Вночі 20 червня Сили безпілотних систем уразили 4 газові компресорні станції в Криму та низку оперативних цілей у тилах противника, повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.
Серед інших:
- Газова компресорна станція (ГКС), нп Журавлівка, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГКС нп Ароматне, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГКС, нп Ключі, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ГКС, нп Лохівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Автомобільний міст через Генічеську протоку (ГЕНІЧЕСЬК, Херсонська обл.) – 427 ОБр СБС «Рарог»
- Рейдовий буксир, нп Скадовськ, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Паливозаправник, нп Дмитрівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Паливозаправник, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Важкий тягач 8х8 БАЗ-6403, нп Ключове, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- ББМ, нп Михайлівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- ББМ «Тайфун-К», нп Нижня Дуванка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Логістичний транспорт ворога, нп Армянськ, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»
- Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Логістичний транспорт ворога, нп Верхня Покровка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
- Логістичний транспорт ворога, нп Новокраснівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Логістичний транспорт ворога, нп Гранітне, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
- Логістичний транспорт ворога, нп Кальчинівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»