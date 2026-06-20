Вночі 20 червня Сили безпілотних систем уразили 4 газові компресорні станції в Криму та низку оперативних цілей у тилах противника, повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

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Також під ударами були паливна та військова логістика ворога.

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