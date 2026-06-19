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«Контрольний в голову»: як поршневі дрони обнулили ППО Москви

Масований прорив ППО Москви. Бочки з пальним, що злітають у повітря на реактивній тязі. «Панцирі», які безпорадно вистрілюють в молоко нові ракети. Безпілотники, укладені РЕБом у висотки, вимкнений інтернет, план «Килим», палаючий ринок «Садовод» та нафтові опади. 

Весела війнонька за три дні знову в повному обсязі дійшла до жителів «Нерезинової». Це добре. Виснаження ворожої ППО триває. Частину ракет для мідл-страйків нам невдовзі почне випускати ЄС, а отже, ми можемо масштабувати дальні удари – тактика перенасичення канальності радарів працює на відмінно.

Атака на Московський НПЗ
Фото: з відкритих джерел
Атака на Московський НПЗ

І це не медійний «тік-ток удар», і не хаотична відповідь за чергову атаку на кіностудію чи Лавру. На тлі паливної кризи, що вже реально розгортається в РФ, ми здійснили повторне, хірургічно точне ураження НПЗ у Капотні. Поки пожежники намагаються охолодити сусідні резервуари, а всі світові медіа тиражують кадри нафтових хмар над Кремлем, будь-які роботи з відновлення заводу росіяни повністю припинили. Москва опинилася на розтяжці: пріоритетом захисту та постачання палива є армія і власне сама столиця, а російські регіони тим часом починають задихатися без бензину та дизеля.

Анатомія «контрольного в голову»

Найкрасивіший нюанс у всій цій історії з Московським НПЗ – це таймінг. Завод до моменту сьогоднішнього нальоту вже не працював. 16 червня туди вже прилітали наші дрони, акуратно вибивши установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Тоді підприємство пішло у вимушений простій уже вдруге з початку травня (коли по столиці відпрацювала потужна весняна хвиля на 120+ лонг-дронів). Пристрілка по цьому об'єкту взагалі тягнеться ще з 2024 року, але методично виносити його під нуль почали саме цієї весни.

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Завод зупинився (що одразу зафіксував Reuters), а росіяни, судячи з усього, вирішили, що відбулися легким переляком. Вони терміново стягнули туди додаткові засоби ППО, розставили оновлені «Панцирі» на спеціальні вежі та почали зганяти ремонтні бригади для дефектовки труб і відновлення ліній.

І саме в цей момент, коли об'єкт максимально вразливий і буквально розіп'ятий під ремонт, прилітає друга, значно масованіша хвиля. Це класичний «контрольний у голову».

Удар по НПЗ в Московській області
Фото: соцмережі окупантів
Удар по НПЗ в Московській області

Вчорашній рій бив цілеспрямовано по установках вторинної переробки, комбінованих вузлах та резервуарному парку – зафіксовано п'ять великих осередків пожежі. Тобто, якщо після 16 червня вони планували сяк-так протриматися на запасах і вторинці, поки латають головну первинну трубу, то сьогодні їм спалили і залишки палива, і надскладне високотехнологічне обладнання для глибокої переробки.

Безпорадність «московського купола»

Окремий вид мистецтва – це прорив московського купола безпеки чисто поршневими дронами. Пропустити такий рій до стаціонарного стратегічного об'єкта за 15 кілометрів від Кремля, який уже перебував у стані максимальної бойової готовності після першої атаки, – це вирок усій системі ППО. Російські розробники модифікацій «Панциря» під боротьбу з БПЛА можуть викинути свої дипломи. В РФ офіційно (доки вони не вкладуть мільярди у дефіцитні дрони-перехоплювачі) більше немає безпечних місць. Хіба що Далекий Схід, але й туди за потреби може дістатися фура з розібраними БПЛА в причепі.

І тепер для їхньої економіки постає головне питання: як це лагодити? Навіть якщо терміново знайти імпортні комплектуючі під санкціями (при тому, що паралельно ти шукаєш їх на всі підірвані заводи в європейській частині РФ) – це лише пів біди. Набагато складніше знайти дефіцитну бригаду зварювальників-висотників, яка погодиться лізти на колону високого тиску, чітко усвідомлюючи, що завод став регулярною мішенню, від якої не рятують жодні системи перехоплення.

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Палаючий ринок «Садовод» в Московській області
Фото: соцмережі окупантів
Палаючий ринок «Садовод» в Московській області

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Звісно, якби у нас були німецькі Taurus чи Tomahawk із нормальними бойовими частинами по 500 кг, від Капотні залишилася б лише вирва. Західні «червоні лінії» заважають закінчити це швидко. Але реальність така, що ми ставимо їхню економіку на коліна навіть дешевими поршневими дронами з сотнею кілограмів вибухівки. Ми витискаємо максимум із того, що маємо і робимо це максимально ефективно.

Економічний прорахунок: круги на воді

Чистий підсумок – ми продовжуємо успішну операцію зі створення штучної паливної кризи в масштабах країни. Прямі збитки до 10-12 мільярдів рублів за 500+ скасованих авіарейсів через план «Килим» чи вигорілий ринок «Садовод» – це приємні, соковиті дрібниці. Основне наше завдання залишається незмінним – бити в найвужчі місця. Уражати те, що викликає довготривалі круги на воді в горизонтальних зв'язках та макроекономіці ворога.

Математика тут руйнівна:

Втрата валютної виручки. 30 тисяч тонн нафти на добу в Капотні перетворювалися на високооктановий бензин, дизель та авіагас. У гуртових цінах це генерація товарного потоку на $15-20 мільйонів щодоби. Місяць простою такого монстра – це чистий мінус пів мільярда доларів з обороту «Газпром нєфті». А стоятиме він тепер явно не один місяць.

Логістичний тупик. Оскільки Капотня повністю випала, 40% бензину для 15-мільйонної московської агломерації та 70% гасу для її літаків тепер потрібно фізично звідкись привезти. Паливо доведеться тягнути залізницею з Рязані, Ярославля або Нижньогородської області, де заводи також уже отримували привіти від наших дронів. Це створює шалене додаткове навантаження на і без того тріскучу залізничну мережу РФ. Додаються тарифи РЖД, оренда дефіцитних цистерн і час. Собівартість кожного літра пального в Москві автоматично зростає.

Москвичі почали запасатися бензином повідомляють кілька пабліків. АЗС «Газпром Нефть»
Фото: соцмережі окупантів
Москвичі почали запасатися бензином повідомляють кілька пабліків. АЗС «Газпром Нефть»

Головний висновок

Але найголовніше – цей подвійний удар по Капотні остаточно ламає внутрішню стабільність їхньої машини. Кремль заганяють у жорсткий макроекономічний цугцванг: намагаючись загасити паливний голод у столиці та гарантовано забезпечити угруповання на фронті, вони будуть змушені «розкуркулювати» внутрішні регіони. Регіональні АЗС почнуть засихати, ціни на логістику всередині РФ поповзуть угору, а уряду доведеться палити мільярди федеральних рублів на паливні субсидії, щоб стримати соціальний вибух.

Вибиваючи технологічні вузли переробки нафти, ми тимчасово зупиняємо конвеєр, та посилюємо кризу в регіонах. Але також ми ампутуємо ключові органи їхньої економіки, змушуючи Росію викачувати ресурси з самої себе і платити потрійну ціну за кожен день існування їхнього режиму. Це літо вони запам'ятають надовго. 

Удар по НПЗ в Московській області
Фото: соцмережі окупантів
Удар по НПЗ в Московській області

Кирило Данильченко ака Ронін
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