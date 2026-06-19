За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 389 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Росія також втратила 2 танки (загалом 12 040), 4 бойових броньованих машин (24 783) та 58 артилерійських систем (44 298).
Інші втрати:
- РСЗВ – 1 881 (+4);
- засоби ППО – 1 432 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968);
- крилаті ракети – 4 787 (+4);
- кораблі/катери – 33;
- підводні човни – 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441);
- спеціальна техніка – 4 309 (+3).