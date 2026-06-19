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Російська армія втратила ще 1370 військових, – Генштаб

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 389 420 військових.

Російська армія втратила ще 1370 військових, – Генштаб
Бійці НГУ знищили та пошкодили на Харківщині 5 танків
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 389 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росія також втратила 2 танки (загалом 12 040), 4 бойових броньованих машин (24 783) та 58 артилерійських систем (44 298).

Інші втрати:

  • РСЗВ – 1 881 (+4);
  • засоби ППО – 1 432 (+1);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968);
  • крилаті ракети – 4 787 (+4);
  • кораблі/катери – 33;
  • підводні човни – 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441);
  • спеціальна техніка – 4 309 (+3).

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