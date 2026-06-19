В п'ятницю, 19 червня, в Україні переважно буде без опадів. Лише на південному сході, а вдень і в більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, на півдні та південному сході країни північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22-27°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Також метеорологи попереджають про пожежну небезпеку в Україні 19-21 червня в Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму. 20-21 червня і у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.