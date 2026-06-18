Росіяни атакували Херсон безпілотниками: є загиблий

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Російські війська атакували дронами Херсон. Загинув чоловік.Росіяни вбили .

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Дніпровському районі, внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 67-річний місцевий мешканець. Він отримав травми несумісні з життям.

Також близько 17.00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Під ударом були житлові квартали.

Пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Інформації про постраждалих немає.