Росіяни атакували Херсон безпілотниками: є загиблий

Російські війська атакували дронами Херсон. Загинув чоловік.Росіяни вбили .
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Дніпровському районі, внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 67-річний місцевий мешканець. Він отримав травми несумісні з життям.
Також близько 17.00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Під ударом були житлові квартали.
Пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Інформації про постраждалих немає.
- Росіяни анонсують удари по торговельних точках Херсона, – Прокудін. Він закликав людей без гострої потреби не перебувати на вулиці.