Через «Армія+» подали вже понад 500 рапортів на повернення із СЗЧ

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Із 13 червня через «Армію+» подали вже понад пів тисячі рапортів на повернення із СЗЧ.

Про це повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий у коментарі журналістам.

«Ми бачимо інтерес до сервісу повернення на службу з перших днів після запуску. Лише з суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ, з яких 99 вже погоджено. Також є перші успішні випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів», - розповів Берестовий.

Він додав, що перші два рапорти у війську на піхотно-штурмовий контракт погодила 39 окрема бригада морської піхоти.

«За кількістю поданих і погоджених рапортів ми бачимо, що військовослужбовці активно користуються сервісом. Це означає, що цифровий інструмент працює згідно задуму», — зазначив посадовець.