Через «Армія+» подали вже понад 500 рапортів на повернення із СЗЧ

Із 13 червня через «Армію+» подали вже понад пів тисячі рапортів на повернення із СЗЧ.
Про це повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий у коментарі журналістам.
«Ми бачимо інтерес до сервісу повернення на службу з перших днів після запуску. Лише з суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ, з яких 99 вже погоджено. Також є перші успішні випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів», - розповів Берестовий.
Він додав, що перші два рапорти у війську на піхотно-штурмовий контракт погодила 39 окрема бригада морської піхоти.
«За кількістю поданих і погоджених рапортів ми бачимо, що військовослужбовці активно користуються сервісом. Це означає, що цифровий інструмент працює згідно задуму», — зазначив посадовець.
- Міністр оборони Михайло Федоров раніше пояснював, що скористатися механізмом спрощеного повернення через застосунок можуть лише ті військовослужбовці, чиє самовільне залишення частини було офіційно зафіксували до 12 червня 2026 року. Можливість подати такий рапорт онлайн відкрита до 20 вересня 2026 року.