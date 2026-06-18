Лубінець: Росіяни офіційно визнали вивезення 744 тисяч українських дітей

Загалом на територіях, які зараз контролює російська окупаційна влада, проживали 1,6 млн дітей.

Росіяни вивезли з ТОТ 744 тисячі українських дітей.

Про це повідомив в інтерв’ю «АрміяFM» Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані його російської колеги Марії Львової-Бєлової.

За його словами, на територіях, які зараз контролює російська окупаційна влада, проживали 1,6 млн дітей.

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19 546 українських дітей верифікували органи влади та розвідка України. Посадовці встановили, де саме перебувають ці діти та що з ними відбувається.

Лубінець зазначив, що частину з цих дітей росіяни вже офіційно всиновили. Наприклад, Львова-Бєлова всиновила хлопчика Філіпа з Маріуполя, який тепер є громадянином РФ. Іншу депортовану десятимісячну українську дівчинку Маргариту офіційно всиновив депутат Держдуми РФ Сергій Міронов. Дитині змінили ім’я, по батькові, прізвище, а також дату та місце народження — тепер вона записана як Марина Міронова, яка народилася в Московській області.

В Україні у дівчинки залишилися рідні брат і сестра. Українська сторона неодноразово пропонувала провести ДНК-тест для її повернення, проте Росія ігнорує ці запити. За словами омбудсмана, у російському істеблішменті сформувався своєрідний «модний тренд» на всиновлення викрадених українських дітей.

Станом на 17 червня Україні вдалося повернути 2274 дитини.