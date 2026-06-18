«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаСуспільствоЖиття

AI.DOC - розумний помічник на сайті DOC.UA Новини компаній

AI.DOC - розумний помічник на сайті DOC.UA

Наприкінці травня медичний онлайн-сервіс DOC.UA запустив ШІ-асистента - AI.DOC. Штучний інтелект допомагає шукати лікарів, медичні послуги та здійснювати запис на прийом у медичний заклад.

AI-асистент з пошуку лікаря та запису в медичний заклад — другий етап впровадження LLM (великої мовної моделі) в онлайн-сервіс DOC.UA. На першому штучний інтелект допомагав розшифрувати результати лабораторних досліджень. Тепер його функціонал розширився.

Якщо ви шукаєте лікаря для дитини чи для себе, напишіть у чаті: «Шукаю педіатра у Києві, Шевченківський район». І вже за мить отримаєте відповідь.

Реклама

"Дослідження говорять про те, що близько 25% дорослих віком до 30 років використовують ШІ-боти щонайменше раз на місяць для пошуку інформації щодо здоров'я. А 43% опитаних позитивно ставляться до ШІ, якщо він допомагає швидше потрапити до лікаря. Але ми впроваджуємо штучний інтелект у сервіс DOC.UA не лише задля того, щоб прискорити обслуговування клієнтів, — говорить Ірина Дилова, виконавча директорка DOC.UA. — Для нас головна перевага AI-асистента в його доступності. Сьогодні майже всі користувачі інтернету знають, як користуватися ШІ-ботом, знають про його слабкі й сильні сторони. Отже, їх не потрібно цьому вчити. Завдяки AI користування сервісом DOC.UA стає інтуїтивно зрозумілим".

Запит можна писати в довільній формі, система розпізнає ключові параметри, при потребі ставить уточнювальні запитання та пропонує варіанти лікарів, які відповідають вашим критеріям.

У базі ШІ-асистента понад 3 тисячі лікарів із понад 180 медичних закладів України. Всі вони інтегровані з DOC.UA, тобто мають автоматичний онлайн-запис без участі менеджерів. Якщо AI.DOC не знайде потрібного фахівця, він запропонує продовжити пошук на сайті самостійно або звернутися по допомогу до контакт-центру.

Знайти ШІ-асистента легко — кнопка AI.DOC розміщена у пошуковому рядку головного меню та доступна з усіх ключових сторінок сайту.

Команда DOC.UA має намір розширювати функціонал AI-асистента. В майбутньому він охопить усі сервіси платформи.

DOC.UA — це медичний онлайн-сервіс для запису в приватні медичні заклади. Працює на всій території України. Допомагає знайти потрібного лікаря, медичну послугу та записатися в клініку. Онлайн-консультації з лікарями доступні з будь-якої точки світу. Щомісяця сайтом і мобільним застосунком DOC.UA користується близько 1,2 млн людей. Вони читають реальні відгуки пацієнтів, яких зібрано близько 600 тисяч, генерують промокоди на дослідження у понад 880 лабораторіях, бронюють ліки в понад 7855 аптеках.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies