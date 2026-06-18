AI.DOC - розумний помічник на сайті DOC.UA

Наприкінці травня медичний онлайн-сервіс DOC.UA запустив ШІ-асистента - AI.DOC. Штучний інтелект допомагає шукати лікарів, медичні послуги та здійснювати запис на прийом у медичний заклад.

AI-асистент з пошуку лікаря та запису в медичний заклад — другий етап впровадження LLM (великої мовної моделі) в онлайн-сервіс DOC.UA. На першому штучний інтелект допомагав розшифрувати результати лабораторних досліджень. Тепер його функціонал розширився.

Якщо ви шукаєте лікаря для дитини чи для себе, напишіть у чаті: «Шукаю педіатра у Києві, Шевченківський район». І вже за мить отримаєте відповідь.

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"Дослідження говорять про те, що близько 25% дорослих віком до 30 років використовують ШІ-боти щонайменше раз на місяць для пошуку інформації щодо здоров'я. А 43% опитаних позитивно ставляться до ШІ, якщо він допомагає швидше потрапити до лікаря. Але ми впроваджуємо штучний інтелект у сервіс DOC.UA не лише задля того, щоб прискорити обслуговування клієнтів, — говорить Ірина Дилова, виконавча директорка DOC.UA. — Для нас головна перевага AI-асистента в його доступності. Сьогодні майже всі користувачі інтернету знають, як користуватися ШІ-ботом, знають про його слабкі й сильні сторони. Отже, їх не потрібно цьому вчити. Завдяки AI користування сервісом DOC.UA стає інтуїтивно зрозумілим".

Запит можна писати в довільній формі, система розпізнає ключові параметри, при потребі ставить уточнювальні запитання та пропонує варіанти лікарів, які відповідають вашим критеріям.

У базі ШІ-асистента понад 3 тисячі лікарів із понад 180 медичних закладів України. Всі вони інтегровані з DOC.UA, тобто мають автоматичний онлайн-запис без участі менеджерів. Якщо AI.DOC не знайде потрібного фахівця, він запропонує продовжити пошук на сайті самостійно або звернутися по допомогу до контакт-центру.

Знайти ШІ-асистента легко — кнопка AI.DOC розміщена у пошуковому рядку головного меню та доступна з усіх ключових сторінок сайту.

Команда DOC.UA має намір розширювати функціонал AI-асистента. В майбутньому він охопить усі сервіси платформи.

DOC.UA — це медичний онлайн-сервіс для запису в приватні медичні заклади. Працює на всій території України. Допомагає знайти потрібного лікаря, медичну послугу та записатися в клініку. Онлайн-консультації з лікарями доступні з будь-якої точки світу. Щомісяця сайтом і мобільним застосунком DOC.UA користується близько 1,2 млн людей. Вони читають реальні відгуки пацієнтів, яких зібрано близько 600 тисяч, генерують промокоди на дослідження у понад 880 лабораторіях, бронюють ліки в понад 7855 аптеках.