​Біля Одеси ВМС провели підготовку до відбиття можливих атак Росії морськими дронами

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У середу, 17 червня, в Одесі проводилися планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів росіян морськими дронами.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"Вчора у медіа поширювалась недостовірна інформація про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами". Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У ВМС зазначили, що ці заходи були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози.

"Водночас, загроза з боку ворога залишається. ВМС продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що від початку вторгнення українські безекіпажні катери - морські дрони "Магур" і "Sea Baby" виконали багато завдань, їх застосовують різні структури: ГУР, СБУ, 385 бригада спеціального призначення ВМС України.

Росіяни також застосовують морські дрони. Найвідоміший і перший підтверджений успішний випадок застосування російського БЕКа проти українського військового корабля - атака на середній розвідувальний корабель «Сімферополь». Високошвидкісний безекіпажний катер (імовірно, типу «Катран») завдав удару по «Сімферополю» біля причалу в дельті Дунаю поблизу румунських територіальних вод. Унаслідок удару загинули щонайменше два українських моряки, кількох поранило, корабель отримав пошкодження.

23 квітня 2026 року БЕК противника намагався наблизитися до одного порту Великої Одеси. Підрозділ 801 Центру спецпризначення ВМС України оперативно виявив його і знищив ударом FPV-дрона.