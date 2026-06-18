​Біля Одеси ВМС провели підготовку до відбиття можливих атак Росії морськими дронами

У середу, 17 червня, в Одесі проводилися планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів росіян морськими дронами.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
"Вчора у медіа поширювалась недостовірна інформація про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами". Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
У ВМС зазначили, що ці заходи були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози.
"Водночас, загроза з боку ворога залишається. ВМС продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики", - додали в командуванні.
- Нагадаємо, що від початку вторгнення українські безекіпажні катери - морські дрони "Магур" і "Sea Baby" виконали багато завдань, їх застосовують різні структури: ГУР, СБУ, 385 бригада спеціального призначення ВМС України.
- Росіяни також застосовують морські дрони. Найвідоміший і перший підтверджений успішний випадок застосування російського БЕКа проти українського військового корабля - атака на середній розвідувальний корабель «Сімферополь». Високошвидкісний безекіпажний катер (імовірно, типу «Катран») завдав удару по «Сімферополю» біля причалу в дельті Дунаю поблизу румунських територіальних вод. Унаслідок удару загинули щонайменше два українських моряки, кількох поранило, корабель отримав пошкодження.
- 23 квітня 2026 року БЕК противника намагався наблизитися до одного порту Великої Одеси. Підрозділ 801 Центру спецпризначення ВМС України оперативно виявив його і знищив ударом FPV-дрона.
- Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Битва за море: чи зможе РФ повторити успіх українських морських дронів?".