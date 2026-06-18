«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаСуспільствоПодії

​Біля Одеси ВМС провели підготовку до відбиття можливих атак Росії морськими дронами

Військові спростували повідомлення про нібито атаку Одеси морськими дронами. 

​Біля Одеси ВМС провели підготовку до відбиття можливих атак Росії морськими дронами
ВМС ЗС України (ілюстративне фото)
Фото: ВМС ЗС України

У середу, 17 червня, в Одесі проводилися планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів росіян морськими дронами.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ

"Вчора у медіа поширювалась недостовірна інформація про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами". Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

У ВМС зазначили, що ці заходи були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози. 

"Водночас, загроза з боку ворога залишається. ВМС продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики", - додали в командуванні. 

  • Нагадаємо, що від початку вторгнення українські безекіпажні катери - морські дрони "Магур" і "Sea Baby" виконали багато завдань, їх застосовують різні структури: ГУР, СБУ, 385 бригада спеціального призначення ВМС України. 
  • Росіяни також застосовують морські дрони. Найвідоміший і перший підтверджений успішний випадок застосування російського БЕКа проти українського військового корабля - атака на середній розвідувальний корабель «Сімферополь». Високошвидкісний безекіпажний катер (імовірно, типу «Катран») завдав удару по «Сімферополю» біля причалу в дельті Дунаю поблизу румунських територіальних вод. Унаслідок удару загинули щонайменше два українських моряки, кількох поранило, корабель отримав пошкодження.
  • 23 квітня 2026 року БЕК противника намагався наблизитися до одного порту Великої Одеси. Підрозділ 801 Центру спецпризначення ВМС України оперативно виявив його і знищив ударом FPV-дрона.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies