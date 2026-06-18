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Ворог за добу поранив 4 мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

Ворог за добу поранив 4 мешканців Харківщини
Фото: З відкритих джерел

Ворог за добу поранив 4 мешканців Харківщини, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 6 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, двоквартирний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки, електромережі (с. Писарівка), 3 приватні будинки (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок (с. Братениця);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Підсереднє), електромережі (сел. Приколотне), господарчі споруди (сел. Шевченкове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новий Бурлук). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 305 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 40 800 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

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