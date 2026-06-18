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ДБР викрило державного адвоката, який за $3 тисячі обіцяв підзахисному умовний термін через "зв’язки із суддею"

Він представляв інтереси обвинуваченого у справі про незаконне переправлення осіб через держкордон.

ДБР викрило державного адвоката, який за $3 тисячі обіцяв підзахисному умовний термін через "зв’язки із суддею"
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру адвокату Ради адвокатів Одеської області, який обіцяв підзахисному за гроші домовитися про пом’якшення покарання.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, адвокат представляв інтереси обвинуваченого у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Він був призначений державою для надання безоплатної правової допомоги. Попри це, він запропонував клієнту за 3 тисячі доларів нібито вирішити питання щодо призначення умовного покарання через свої зв’язки із суддею. Окрім цього, адвокат вимагав окремо оплачувати й самі послуги захисту, які вже фінансувалися державою.

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Працівники ДБР затримали адвоката після одержання частини обумовлених коштів. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК (зловживання впливом).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Також вирішується питання щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. 

У травні ДБР викрило адвоката, який за 18 тисяч євро обіцяв забезпечити м'якше покарання

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