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За добу росіяни поранили 4 людей на Херсонщині

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі. 

За добу росіяни поранили 4 людей на Херсонщині

У Херсонській області за минулу добу росіяни поранили чотирьох людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Благовіщенське, Сагайдачне, Урожайне, Новорайськ, Білозерка, Чарівне, Золота Балка, Приозерне, Гаврилівка, Посад-Покровське, Новодмитрівка, Станіслав, Кізомис, Антонівка, Дніпровське, Придніпровське, Комишани, Надіївка, Олександрівка, Понятівка, Киселівка, Янтарне, Чорнобаївка, Микільське, Ольгівка, Осокорівка, Томарине, Тягинка, Зимівник, Петропавлівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. 

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