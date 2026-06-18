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Москву атакували дрони, в місті – численні пожежі

Понад 100 безпілотників полетіли до російської столиці. 

Москву атакували дрони, в місті – численні пожежі
Москва в пожежах після удару
Фото: ASTRA

Уночі російську столицю і Підмосков'я атакували дрони. У Жуковському дрон влучив у багатоквартирний будинок, заявив губернатор Андрєй Воробьйов.

Він повідомив, що потерпілих немає, пише ASTRA. Також у Підмосков'ї в селі Степаново уламки пошкодили дах приватного будинку, одна жінка отримала незначні поранення плеча.

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Є ушкодження і в Люберцях, Чехові, Павлівському Посаді. 

У Москві палає багато об'єктів. Декілька дронів влучили в НПЗ, повідомив мер Сергєй Собянін. Уламки впали на ТЦ "Садовод". Загалом місцева влада стверджує, що ППО збила понад 180 БпЛА над Москвою. Атака станом на ранок тривала. 

Ураження в Москві
Фото: ASTRA
Ураження в Москві

Наслідки атаки
Фото: ASTRA
Наслідки атаки

Це вже друга ніч поспіль, коли безпілотники атакують Москву, захищену багатоешалоновою протиповітряною обороною. 

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