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Москва в пожежах після удару

Уночі російську столицю і Підмосков'я атакували дрони. У Жуковському дрон влучив у багатоквартирний будинок, заявив губернатор Андрєй Воробьйов.

Він повідомив, що потерпілих немає, пише ASTRA. Також у Підмосков'ї в селі Степаново уламки пошкодили дах приватного будинку, одна жінка отримала незначні поранення плеча.

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Є ушкодження і в Люберцях, Чехові, Павлівському Посаді.

У Москві палає багато об'єктів. Декілька дронів влучили в НПЗ, повідомив мер Сергєй Собянін. Уламки впали на ТЦ "Садовод". Загалом місцева влада стверджує, що ППО збила понад 180 БпЛА над Москвою. Атака станом на ранок тривала.

Фото: ASTRA Ураження в Москві

Фото: ASTRA Наслідки атаки

Це вже друга ніч поспіль, коли безпілотники атакують Москву, захищену багатоешалоновою протиповітряною обороною.