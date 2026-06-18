Уночі російську столицю і Підмосков'я атакували дрони. У Жуковському дрон влучив у багатоквартирний будинок, заявив губернатор Андрєй Воробьйов.
Він повідомив, що потерпілих немає, пише ASTRA. Також у Підмосков'ї в селі Степаново уламки пошкодили дах приватного будинку, одна жінка отримала незначні поранення плеча.
Є ушкодження і в Люберцях, Чехові, Павлівському Посаді.
У Москві палає багато об'єктів. Декілька дронів влучили в НПЗ, повідомив мер Сергєй Собянін. Уламки впали на ТЦ "Садовод". Загалом місцева влада стверджує, що ППО збила понад 180 БпЛА над Москвою. Атака станом на ранок тривала.
Це вже друга ніч поспіль, коли безпілотники атакують Москву, захищену багатоешалоновою протиповітряною обороною.