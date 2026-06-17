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Внаслідок нічної атаки є влучання 20 дронів

Захисники збили більшість засобів ураження. 

У ніч на 17 червня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 119 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел та окупованого Криму (Чауди). 

За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях і падіння уламків ще на шести. Атака триває. 

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати відбиття атаки вночі 17 червня
Фото: Повітряні сили
Результати відбиття атаки вночі 17 червня

  • Уночі Росія атакувала Запоріжжя. Загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура в різних районах. 
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