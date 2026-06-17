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В середу в Україні прогріється до +28°, місцями короткочасні дощі

Вночі без опадів, вдень дощу не передбачається лише на півдні.

В середу в Україні прогріється до +28°, місцями короткочасні дощі
Фото: pixabay

В середу, 17 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози всюди, крім півдня та південного сходу. Вночі без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°. Вдень 19-24°, на півдні країни 23-28°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

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