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У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через грози і град

Погіршення погодних умові збережеться до кінця дня 12 червня.

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через грози і град
Гроза у Києві 2 червня 2024 року
Фото: Гідрометцентр

У Києві найближчими годинами та до кінця дня 12 червня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, град та сильні пориви вітру.

Про це повідомили у ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, у столиці протягом найближчої години та до кінця доби можливі грози, град і шквали вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

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Крім того, 13 червня вдень несприятливі погодні умови прогнозують у низці регіонів України. Грози, місцями град діаметром 6–19 мм та шквали 15–20 м/с очікуються у Сумській області, Полтавській області, Дніпропетровській області, Харківській області, Луганській області, Донецькій області, Запорізькій області, Херсонській області.

Для цих регіонів також оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

У ДСНС закликають громадян бути обережними та враховувати погодні умови під час планування поїздок і перебування на вулиці.

Рятувальники попереджають, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

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