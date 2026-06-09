У Києві оновили Портал дошкільної освіти з метою спростити запис дитини до садочка

У Києві оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть подати заяву на зарахування дитини до дитсадка.

Як зазначили у КМДА, сервіс отримав новий дизайн, зручнішу навігацію та оновлену систему авторизації, що допоможе швидше знаходити необхідну інформацію та безпечніше користуватися послугами.

Портал дошкільної освіти міста Києва є централізованою платформою для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини. Тут можна знайти інформацію про дитсадки, подати заяву на зарахування, відстежувати чергу й отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.

Для підвищення рівня захисту персональних даних оновлено спосіб входу до кабінету батьків. Відтепер авторизація доступна за допомогою Дія.Підпису, BankID, ПриватБанкID або особистого електронного ключа.

Після входу користувачу необхідно підтвердити адресу електронної пошти. Усі подані раніше заяви та інформація про місце в черзі при цьому зберігаються.

Як зазначає КМДА, оновлена система авторизації забезпечує додатковий захист персональних даних користувачів і водночас дозволяє зберегти доступ до всієї необхідної інформації в особистому кабінеті.