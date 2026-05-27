Кличко: цього року облаштуємо вхідні групи у понад 150 житлових будинках, створимо безбар’єрні підходи до більш ніж 30 об’єктів

Також мер обіцяє модернізацію транспорту та пішохідних переходів у контексті безбар’єрності.

Мер Києва Віталій Кличко
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

Столичній голова Віталій Кличко повідомив, що в Тиждень безбар’єрності провів засідання Ради безбар’єрності — обговорили, як Київ рухається до доступності міста для всіх громадян.

Цього року облаштуємо вхідні групи у понад 150 житлових будинках, створимо безбар’єрні підходи до більш ніж 30 об’єктів — торговельних центрів, кінотеатрів, громадських просторів”, — йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами мера, модернізують і транспорт: 205 автобусів і 23 трамваї отримають системи зовнішнього звукового інформування, понад 300 пішохідних переходів — понижений бордюр і тактильну навігацію.

Щодо доступності метро: наразі підйомниками та ліфтами облаштовані 14 станцій метро. 12 станцій повністю відповідають вимогам безбар’єрності. Мер заявив, що до кінця року на 17 станціях встановимо ширші двері, ще на 10 — тактильну навігацію.

Щодо громадських просторів: цього року столична влада планує облаштувати доступне середовище у парку на вулиці Прирічній на Оболоні та розпочати роботи на пляжі «Передмістна Слобідка» у Дніпровському районі.

