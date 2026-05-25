Київ

У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці одного з російських ударів

У Шевченківському районі Києва унаслідок влучання в п’ятиповерхівку був повністю знищений під’їзд.

руїни музей "Чорнобиль" у Києві унаслідок обстрілу РФ 24 травня
Фото: ДСНС України

У Шевченківському районі Києва завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який у ніч на 24 травня зруйнував житловий будинок, унаслідок чого загинули та постраждали люди. 

Фото: ДСНС УКраїни

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними рятувальників, внаслідок влучання в п’ятиповерхівку був повністю знищений під’їзд з 1 по 5 поверхи. У результаті атаки загинули двоє людей.

Фото: ДСНС України

Загалом у Києві через російський обстріл постраждали 92 особи, серед них троє дітей. Ще 13 людей вдалося врятувати.

Фото: ДСНС України

Протягом двох діб на місці трагедії безперервно працювали рятувальники, комунальні служби, медики, психологи та волонтери.

Фото: ДСНС України

Під час робіт було демонтовано понад 165 квадратних метрів небезпечних залізобетонних конструкцій та вивезено понад 1080 кубічних метрів будівельного сміття. Кінологи обстежили 100 квадратних метрів зруйнованої будівлі у пошуках людей.

Загалом до ліквідації наслідків атаки було залучено 871 рятувальника та 201 одиницю техніки. Психологи ДСНС та Національної поліції надали допомогу 320 постраждалим і свідкам трагедії.

  • Унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули. Найбільше постраждав Київ. Росія била по місту дронами і ракетами різних типів.
