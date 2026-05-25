У Шевченківському районі Києва завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який у ніч на 24 травня зруйнував житловий будинок, унаслідок чого загинули та постраждали люди.
Про це повідомляє ДСНС України.
За даними рятувальників, внаслідок влучання в п’ятиповерхівку був повністю знищений під’їзд з 1 по 5 поверхи. У результаті атаки загинули двоє людей.
Загалом у Києві через російський обстріл постраждали 92 особи, серед них троє дітей. Ще 13 людей вдалося врятувати.
Протягом двох діб на місці трагедії безперервно працювали рятувальники, комунальні служби, медики, психологи та волонтери.
Під час робіт було демонтовано понад 165 квадратних метрів небезпечних залізобетонних конструкцій та вивезено понад 1080 кубічних метрів будівельного сміття. Кінологи обстежили 100 квадратних метрів зруйнованої будівлі у пошуках людей.
Загалом до ліквідації наслідків атаки було залучено 871 рятувальника та 201 одиницю техніки. Психологи ДСНС та Національної поліції надали допомогу 320 постраждалим і свідкам трагедії.
