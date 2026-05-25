Лубінець: У російському полоні закатували до смерті 406 українських військових

Станом на сьогодні 406 українських військовополонених в Росії були закатовані до смерті.

Про це заявляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації дослідження про порушення прав військовополонених на медичну допомогу.

"Станом на сьогодні Росія є одним із найбільших експортерів воєнних злочинів у світі: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті. Росія повертає закатованими навіть тих, чий статус був офіційно підтверджений міжнародними організаціями, зокрема МКЧХ. Це системні воєнні злочини та злочини проти людяності відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій та МКС. Російський полон – це конвеєр смерті.", – повідомив омбудсман.

Омбудсман наголошує на жорстких рішеннях та окремих резолюціях на рівні ПАРЄ, ООН та ОБСЄ.

"Нам потрібні жорсткі рішення та окремі резолюції на рівні ПАРЄ, ООН та ОБСЄ – про це мають говорити всі міжнародні майданчики. Ми вимагаємо забезпечити реальний доступ міжнародних організацій, передусім МКЧХ, до всіх місць утримання українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних. Наразі верифіковано 186 таких місць у РФ, але скільки ще катівень, підвалів і гаражів приховано від світу? Також ми закликаємо партнерів застосовувати універсальну юрисдикцію, щоб кожна країна могла відкривати кримінальні провадження проти росіян, хто причетний до катування наших громадян", – написав він.

Лубінець заявив, що світ має діяти рішуче, щоб урятувати наших людей.

"Кожна хвилина бездіяльності коштує життя українцям та українкам, які досі в російському полоні. Ми говоримо про це відкрито, ми кричимо про це на всіх міжнародних майданчиках – разом із родинами, разом із тими, хто чекає, і разом із тими, хто досі там, у полоні, зазнає катувань і принижень", – наголосив омбудсман.