Лубінець: Росія застосовує 695 форм тортур проти українських військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія системно застосовує сотні форм тортур проти українських військовополонених, включно з фізичним і психологічним насильством та сексуальними злочинами.

Про це омбудсман сказав під час презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон", пише "Укрінформ".

За словами омбудсмана, зафіксовано масштабну систему катувань, яка охоплює різні методи впливу на полонених.

"Сьогодні ми в цьому проєкті офіційно фіксуємо, що за нашими даними Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур, в які входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Військовополонених душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити", – сказав він.

Лубінець наголосив, що неналежні умови утримання є системними, а також повідомив про численні задокументовані порушення.

"Один з видів тортур – так званий "перукар", коли під час гоління спеціально зрізають не тільки волосся, а прямо шматки шкіри з голови. Якщо людина починає кричати, то її тут же фізично знову б'ють і застосовують електрошок", – розповів він.

Омбудсман також повідомив, що міжнародні партнери зафіксували 29 місць утримання, з яких 18 розташовані на території РФ, а 11 – на тимчасово окупованих територіях України. Водночас українські розвідувальні органи верифікували 186 місць утримання військовополонених і цивільних заручників.

Він підкреслив, що реакція міжнародної спільноти є недостатньою.

"Як омбудсман України, я зараз вчергове публічно заявляю: немає міжнародної системи захисту прав людини для країни, яка катує військовополонених, цивільних заручників, депортує українських дітей і назва цієї країни – Російська Федерація. Все, не існує. Там не працюють один з міжнародних інструментів. І ми про це повинні сьогодні говорити і шукати додаткові можливості впливу на Російську Федерацію", – сказав він.

Лубінець також розкритикував роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста та заявив про відсутність належної реакції на ключові випадки, зокрема події в Оленівці.

"Чи є представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста? Ми окремо на них направили запрошення. Їх немає в залі. Вони не хочуть вчергове чути, що є проблема з виконанням їхнього мандату. Є. Ми розуміємо, що в першу чергу це – позиція Російської Федерації. Але, що ви додатково робите, щоб була ця позиція змінена? Що? Просто перемовини? Можливо, вони можуть принести результат, але точно не такий, на який ми з вами очікуємо. Щодо військовополонених з оборонців Маріуполя. Оленівка – всі знають, що це зробили росіяни. 53 хлопці, верифіковані МКЧХ як військовополонені, були вбиті, більше 130 – поранені. Де реакція? Немає. І не буде, якщо ми всі не зрозуміємо, що треба зараз тиснути, вимагати і робити все, щоб кожен представник Російської Федерації був притягнений до відповідальності", – сказав він.