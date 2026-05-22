Унаслідок російського обстрілу в Херсоні потраждала цивільна

Уранці 22 травня російські війська здійснили обстріл Корабельного району міста Херсон. Унаслідок атаки постраждала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 08:50 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка", – ідеться у повідомленні.

34-річна херсонка самостійно звернулась до медзакладу, у неї діагностували вибухову травму та контузію.

Після надання допомоги її відпустили на амбулаторне лікування.