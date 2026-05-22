Унаслідок російського обстрілу в Херсоні потраждала цивільна

Уранці 22 травня російські війська здійснили обстріл Корабельного району міста Херсон. Унаслідок атаки постраждала цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 08:50 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала жінка", – ідеться у повідомленні.
34-річна херсонка самостійно звернулась до медзакладу, у неї діагностували вибухову травму та контузію.
Після надання допомоги її відпустили на амбулаторне лікування.
- Російська армія поранила вчора шістьох мешканців Херсонської області. Ворог атакував 31 населений пункт.