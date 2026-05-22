Російська армія поранила вчора шістьох мешканців Херсонської області. Ворог атакував 31 населений пункт.

Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Вірівка, Берислав, Білозерка, Томина Балка, Чарівне, Біляївка, Станіслав, Красносільське, Вільне, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Тягинка, Токарівка, Зимівник, Гаврилівка, Качкарівка, Михайлівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, мікроавтобус, екскаватор, приватні гаражі та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.