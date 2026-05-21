Reuters: один з найбільших нафтопереробних заводів Росії зупинив роботу через атаку дронів

"Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, закрив свій основний блок після атаки безпілотника.

Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела, обізнані з ситуацією.

НОРСІ, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 320 000 барелів на день.

За даними видання, зупинка установки основного блоку призведе до різкого падіння виробництва нафтопереробного заводу, що додасть ще більшої невизначеності енергетичному сектору та постачанню палива Росії.

Зазвичай установка здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день, що еквівалентно приблизно 190 000 барелів, і становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу.