Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: переробка нафти в центральній частині Росії зупинена через атаки українських дронів

Росія втратила приблизно чверть від загальної потужності нафтопереробки.

Reuters: переробка нафти в центральній частині Росії зупинена через атаки українських дронів
Ілюстративне фото
Фото: ЦПД

Практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії зупинили або скоротили виробництво палива після атак українських дронів останніми днями.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 000 тонн на день. Це становить приблизно чверть від загальної потужності нафтопереробки Росії.

Сукупна частка нафтопереробних заводів у виробництві палива в Росії становить понад 30% для бензину та близько 25% для дизельного палива.

Удари українських дронів, які також торкнулися трубопроводів та сховищ, зменшили видобуток нафти в Росії – що посилило тиск на федеральний бюджет Москви, де податки на нафту та газ становлять приблизно чверть доходів.

Серед нафтопереробних заводів, що підпадають під дію цивільного законодавства, є Кіриші на заході Росії, Московський нафтопереробний завод, а також заводи в Нижньому Новгороді на Волзі, Рязані та Ярославлі.

Як пише видання, один з найбільших російських нафтопереробних заводів, Кіриші, потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік, повністю закритий з 5 травня. Ще один великий нафтопереробний завод, «Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ), річною потужністю 17 мільйонів тонн, був атакований 20 травня. Поки невідомо, чи вдалося НОРСІ підтримувати часткову роботу.

  • Уночі російські регіони зазнали атаки дронів. Міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття понад 200 БпЛА над 20 регіонами і акваторією моря. ASTRA пише, що під удар потрапив об’єкт “Лукойла” в Кстово – “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. За попередньою оцінкою OSINT-аналітиків, вражено установку ЕЛОУ-АВТ – базову комбіновану установку первинної переробки нафти.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies