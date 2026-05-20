Reuters: переробка нафти в центральній частині Росії зупинена через атаки українських дронів

Практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії зупинили або скоротили виробництво палива після атак українських дронів останніми днями.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 000 тонн на день. Це становить приблизно чверть від загальної потужності нафтопереробки Росії.

Сукупна частка нафтопереробних заводів у виробництві палива в Росії становить понад 30% для бензину та близько 25% для дизельного палива.

Удари українських дронів, які також торкнулися трубопроводів та сховищ, зменшили видобуток нафти в Росії – що посилило тиск на федеральний бюджет Москви, де податки на нафту та газ становлять приблизно чверть доходів.

Серед нафтопереробних заводів, що підпадають під дію цивільного законодавства, є Кіриші на заході Росії, Московський нафтопереробний завод, а також заводи в Нижньому Новгороді на Волзі, Рязані та Ярославлі.

Як пише видання, один з найбільших російських нафтопереробних заводів, Кіриші, потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік, повністю закритий з 5 травня. Ще один великий нафтопереробний завод, «Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ), річною потужністю 17 мільйонів тонн, був атакований 20 травня. Поки невідомо, чи вдалося НОРСІ підтримувати часткову роботу.