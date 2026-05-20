Схема з «порноофісами»: МВС заявило про звільнення одного з фігурантів розслідування

Одного з фігурантів розслідування схеми з «порноофісами» звільнили з роботи.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Ідеться про водія державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».
«МВС України у повній мірі сприяє проведенню досудового розслідування», - запевнило міністерство.
Подробиці афери
- Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми, де фігурує керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.
- Фігуранти могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих “порноофісів”.
- У цих приміщеннях створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.
- У Національній поліції розповіли, що затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області, заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області, першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, заступника начальника ГУНП в Житомирській області, а також водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.
- Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.