ГоловнаСуспільствоПодії

Схема з «порноофісами»: МВС заявило про звільнення одного з фігурантів розслідування

Ідеться про водія, який міг бути посередником.

Одного з фігурантів розслідування схеми з «порноофісами» звільнили з роботи.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Ідеться про водія державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».

«МВС України у повній мірі сприяє проведенню досудового розслідування», - запевнило міністерство.

Подробиці афери

  • Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми, де фігурує керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.
  • Фігуранти могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих “порноофісів”.
  • У цих приміщеннях створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру. 
  • У Національній поліції розповіли, що затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області, заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області, першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, заступника начальника ГУНП в Житомирській області, а також водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.
  • Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн. 
