Генштаб: Сили оборони відбили 38 ворожих штурмів, бої тривають

Від початку доби агресор 38 разів атакував позиції Сил оборони. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Кореньок, Нововасилівка, Бачівськ, Сопич, Рогізне, Рижівка, Потапівка, Іскрисківщина, Уланове, на Чернігівщині – Хрінівка. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Пустогород, Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скину дві керовані авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

На Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Придніпровському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Торецького та Кучерового Яру. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. Чотири боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Щербаків.На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.