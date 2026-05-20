Росія знищила 46 пасажирських вагонів та 42 вагони електропоїздів, - УЗ

Ще 200 вагонів та поїзд Інтерсіті+ перебувають в черзі на ремонт після обстрілів.

За час повномасштабного вторгнення Росія знищила 46 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця" та 42 вагони приміських поїздів, ще 200 вагонів та поїзд Інтерсіті+ перебувають в черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також близько 1,1 тис. вагонів очікує на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан.

"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки", – зазначається в повідомленні.

Наразі середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, передбачається, що в сезон показник зросте до шести осіб на місце.

"На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні – зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини", – йдеться у повідомленні.

В УЗ наголосили про заздалегідь планування подорожі та купівлю квитків за 20 діб, використовуючи автовикуп.

"150 000 пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість", – уточнили в компанії.