Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Росія знищила 46 пасажирських вагонів та 42 вагони електропоїздів, - УЗ

Ще 200 вагонів та поїзд Інтерсіті+ перебувають в черзі на ремонт після обстрілів.

наслідки російської атаки (архівне фото)
Фото: Харківська ОВА

За час повномасштабного вторгнення Росія знищила 46 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця" та 42 вагони приміських поїздів, ще 200 вагонів та поїзд Інтерсіті+ перебувають в черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також близько 1,1 тис. вагонів очікує на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан.

"Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки", – зазначається в повідомленні.

Наразі середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, передбачається, що в сезон показник зросте до шести осіб на місце.

"На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні – зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини", – йдеться у повідомленні.

В УЗ наголосили про заздалегідь планування подорожі та купівлю квитків за 20 діб, використовуючи автовикуп.

"150 000 пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість", – уточнили в компанії.

  • Раніше також повідомлялося, що УЗ розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні через зростання атак на залізницю. Компанія нагадала, що лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.
