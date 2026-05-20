Удар по Конотопу: під завалами знайшли тіло загиблої жінки (оновлено)

У ніч на 20 травня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. За інформацією станом на 11:50 відомо про одну загиблу й вісьмох потерпілих. У ДСНС розповіли, що тіло загиблої жінки дістали з-під завалів.

Як повідомив у Telegram мер Антон Семеніхін, частина під'їзду була зруйнована, в цю мить там перебували люди, ймовірно, вони є під завалами. Також пошкоджень зазнали районна лікарня і музей, багато вибитих вікон в адміністративних будівлях та квартирах.

"Триває ліквідація наслідків атак. Також проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків", – повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Серед пошкоджених об'єктів – будівля краєзнавчого музею, додали в ДСНС.