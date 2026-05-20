Внаслідок російських обстрілів за добу двоє цивільних загинули, ще шестеро дістали поранень на Дніпропетровщині

Внаслідок російських обстрілів за минулу добу двоє цивільних загинули, ще шестеро дістали поранень на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник ОВА.

У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Загинули двоє людей. Поранені шестеро. 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Цілили росіяни і по Петриківській громаді Дніпровського району. Понівечене підприємство.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі і автівки.