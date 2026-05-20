Вночі зафіксували влучання російської ракети і 23 безпілотників

ППО знешкодила 131 дрон.

Вночі зафіксували влучання російської ракети і 23 безпілотників
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 20 травня російська армія атакувала Україну балістикою та 154 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих у шести місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 20 травня (з 18:00 19 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. -рф, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. 

