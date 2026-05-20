Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Мерц сподівається, що Сі Цзінпінь переконає Путіна зупинити війну

Кремлівський диктатор поїхав у Китай одразу після Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував поїздку російського диктатора Путіна до Пекіна на зустріч з китайським лідером Сі Цзінпінем.

Як пише Deutsche Welle, після зустрічі у Берліні з президентом Швейцарії Гі Пармеліном очільник німецького уряду заявив пресі, що сподівається на здатність комуністичного правителя Піднебесної вплинути на кремлівського воєнного злочинця. Мерц хоче, щоб Сі Цзінпін закликав Путіна "припинити війну в Україні, яку він не може виграти".

Канцлер також відкинув сценарій, за якого поїздка Путіна до Китаю призведе до "фундаментального зрушення у відносинах цих двох держав". 

  • Financial Times поширили інформацію, що Сі Цзінпін нібито сказав Дональду Трампу під час державного візиту американського президента, що Путін може пошкодувати через вторгнення в Україну.
  • Китайська сторона поквапилася спростувати це твердження. Трамп також сказав журналістам, що лідер Китаю не говорив подібних слів.
