Мерц сподівається, що Сі Цзінпінь переконає Путіна зупинити війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував поїздку російського диктатора Путіна до Пекіна на зустріч з китайським лідером Сі Цзінпінем.

Як пише Deutsche Welle, після зустрічі у Берліні з президентом Швейцарії Гі Пармеліном очільник німецького уряду заявив пресі, що сподівається на здатність комуністичного правителя Піднебесної вплинути на кремлівського воєнного злочинця. Мерц хоче, щоб Сі Цзінпін закликав Путіна "припинити війну в Україні, яку він не може виграти".

Канцлер також відкинув сценарій, за якого поїздка Путіна до Китаю призведе до "фундаментального зрушення у відносинах цих двох держав".