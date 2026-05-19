20 травня о 11:30 у Будинку France Télévisions у межах 79-го Каннського кінофестивалю відкриється виставка Regards célestes, що вшановує пам’ять фотографів і документалістів, які загинули або постраждали внаслідок російської агресії проти України.

В основі виставки — роботи французького фотожурналіста Антоні Лаллікана та українського фотографа Георгія Іванченка. Вони працювали разом в Україні, документуючи життя людей у прифронтових містах Донбасу. У жовтні 2025 року Антоні Лаллікан загинув унаслідок удару російського FPV-дрона на Донеччині, а Георгій Іванченко дістав тяжкі поранення.

Під час вернісажу родині Антоні Лаллікана буде вручено державну нагороду України — орден «За заслуги» III ступеня, присвоєний посмертно рішенням Президента України.

До експозиції увійшли роботи українського фотокореспондента Макса Левіна, який з 2014 року фіксував наслідки російської агресії проти України. Навесні 2022 року його знайшли вбитим на Київщині.

Понад 10 років Макс Левін працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні.

Виставку ініціювали Посольство України у Франції у партнерстві з Українською асоціацією професійних фотографів та Українським інститутом у Франції, за підтримки France Télévisions і Каннського кінофестивалю.