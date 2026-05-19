Режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію Build Your Dream Award

Нагороду вручили в межах 79-го Каннського Міжнародного Кінофестивалю за її дебуютну стрічку “Медовий місяць”

Як повідомляє Українське агентство України з питань кіно, Build Your Dream Award — нова міжнародна премія, заснована компанією BYD спільно з Mediawan, метою якої є підтримка та фінансування молодих кінорежисерів.

До шортліста премії увійшли 15 дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року.

Романтичний трилер “Медовий місяць” розповідає історію молодого подружжя — Тараса та Олі, які на ранок після вечірки-новосілля в будинку на Київщині зустрічають повномасштабне вторгнення Росії.

Герої опиняються у пастці власної квартири — без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає все зайве, залишаючи лише правду про самих себе та справжню близькість між двома людьми.