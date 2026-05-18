Мюзикл "Ти [Романтика]" від МУР знову вирушає у всеукраїнський тур

У липні-серпні  МУР вирушає в новий тур, який охопить десятки міст України. 

"Ти [Романтика]" від МУР
Фото: Іванна Хавлюк

Творче об’єднання МУР оголосило про повернення на сцену свого мюзиклу "Ти [Романтика]": у липні-серпні 2026 року МУР вирушає у новий всеукраїнський тур, який охопить десятки міст України. 

Про це Lb.ua повідомили в об'єднанні. 

Зазначається, що вистава буде оновленою та частково буде змінено акторський склад. Про всі зміни команда МУР розповідатиме поступово впродовж підготовки до туру.

У МУР називають повернення "Ти [Романтика]" новим етапом для всього об’єднання.

"Ця вистава дуже змінила нас самих. І зараз ми повертаємось до неї вже іншими людьми, з іншим досвідом, іншим відчуттям часу й країни навколо. Окремий сюрприз команда готує для Києва — місце, де відбудуться столичні покази, точно здивує глядачів. Деталі оголосять згодом", - йдеться в повідомленні.  

  • Прем’єра "Ти [Романтика]" відбулася у Жовтневому палаці у 2024 році, квитки були розкуплені за лічені години, а тур охопив майже всю країну. В основі мюзиклу — однойменний альбом МУР, а сама постановка поєднує театр, спів, речетатив, хореографію та сучасну сценографію.  
  • За час першої хвилі туру виставу побачили близько 30 тисяч глядачів, а сам проєкт став не лише мистецькою, а й благодійною ініціативою — під час туру вдалося зібрати мільйони гривень на підтримку військових.
