Мюзикл "Ти [Романтика]" від МУР знову вирушає у всеукраїнський тур

Творче об’єднання МУР оголосило про повернення на сцену свого мюзиклу "Ти [Романтика]": у липні-серпні 2026 року МУР вирушає у новий всеукраїнський тур, який охопить десятки міст України.

Про це Lb.ua повідомили в об'єднанні.

Зазначається, що вистава буде оновленою та частково буде змінено акторський склад. Про всі зміни команда МУР розповідатиме поступово впродовж підготовки до туру.

У МУР називають повернення "Ти [Романтика]" новим етапом для всього об’єднання.

"Ця вистава дуже змінила нас самих. І зараз ми повертаємось до неї вже іншими людьми, з іншим досвідом, іншим відчуттям часу й країни навколо. Окремий сюрприз команда готує для Києва — місце, де відбудуться столичні покази, точно здивує глядачів. Деталі оголосять згодом", - йдеться в повідомленні.