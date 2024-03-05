Ми поговорили із засновником проєкту МУР й автором тексту «Ти [Романтика]» Олександром Хоменком про причини популярності альбому, його цільову аудиторію, а також про те, як МУР використав цитати із фільму «Будинок "Слово": Нескінчений роман», прем'єра якого запланована на осінь.

29 лютого вийшов альбом про митців Розстріляного відродження «Ти [Романтика]» проєкту МУР. Він швидко завірусився мережею та збирає і захопливі, і вкрай негативні відгуки. Самі автори називають його «першим українським історичним альбомом-мюзиклом» і «хіп-хоперою». До запису долучилися поет Сергій Жадан, гурти «хейтспіч» з Одеси й NAZVA зі Львова, а також акторка «95 кварталу», телеведуча Олена Кравець.

Фото: vechir.media Олександр Хоменко, автор текстів «Ти [Романтика]»

Про проєкт МУР

Проєкт МУР створили у травні 2022 року. «Я тільки вийшов з окупації на північ від Києва. Київ ще був пустий, мало хто встиг повернутися з-за кордону чи із заходу країни. Ми їздили через 10 блокпостів на студію, там ночували, писали, створювали. Спочатку це були вірші на музику», — розповідає Олександр Хоменко, засновник МУР й автор тексту «Ти [Романтика]».

Про популярність «Ти [Романтика]»

«Я думаю, що він набрав такої популярності, тому що це перший український мюзикл. Ми бачимо багато таких коментарів, типу, "о, нарешті український мюзикл, та ще й історичний". Для людей, які не дуже цікавляться літературою, це виглядає як історичний мюзикл про письменників, перший такий український проєкт. Ті, хто цікавиться літературою, але не зашорені музейним пилом, розуміють, що письменники минулого так само жили, переживали, хвилювалися. У більшій частині коментарів писали, що це оживляє тих, кого вони колись читали у школі.

Крім того, зараз у повітрі висить такий біль і якесь розчарування, яке ми всі не змогли до кінця прорефлексувати. Якщо 2022 рік був сповнений такої відчайдушної боротьби, козацького драйву, ми всі були суперпатріотично налаштовані, то у 2023-му цей настрій трохи пішов на спад. Через дії уряду, через те, що ми бачимо проблеми на фронті, через те, як до нас ставляться західні партнери, через якесь внутрішнє незадоволення й пошук конфліктів. Ми не завжди можемо прорефлексувати це до кінця, адже загальний порядок денний зараз інакший. Мені здається, що альбом дає можливість прорефлексувати це через події, які сталися 100 років тому. Це ключова причина популярності, на мою думку».

Про стиль

«Із чим ще поєднувати літературу, як не із сучасністю? Письменники жили словом, творили швидко, динамічно. Тому й розповідати про них зараз має хіп-хоп, реп, ритмічна музика, яка дає можливість передати максимально багато сенсів і метафор. Ми хотіли передати дух і темп життя тих, про кого ми розповідаємо».

Про створення альбому

«Робота тривала більш ніж пів року. Спочатку ідея була інша — ми не хотіли створити таку хіп-хоперу про Розстріляне відродження, ми хотіли розповісти історію Павла Тичини. Усе почалося з лекції про нього. Там були музичні частини. Ми хотіли розповісти про життя поета, але зрозуміли, що це неможливо, не розповідаючи про весь історичний контекст. Павло Тичина в якійсь мірі і залишився головний героєм альбому, адже про нього є три треки».

Про референси

«Ми дуже надихалися бродвейською постановкою “Гамільтон” про одного з батьків-засновників Америки під час війни за незалежність США, а потім під час першого уряду Вашингтона й так далі. Мені хотілося, щоб така історична постановка була і в Україні, адже це не просто споживання музичного продукту, а й зведення слухача з історією».

Про цільову аудиторію

«Це присвячено всім, хто хоче ставитися до української літератури, до класиків так, як до них треба ставитися — як до живих людей. Зазвичай це підлітки, які більш вільні у своєму мисленні, які готові панкувати й епатувати. Але це і дорослі люди теж — ми бачимо багато фідбеку від них. Зокрема, від літературознавців. Наприклад, Ростислав Семків написав, що це геніальний альбом».

Фото: vechir.media Під час презентації альбому «Ти [Романтика]»

Про бюджет

«Наше улюблене запитання — “Скільки державних коштів на це було витрачено?”. Нуль. Ми все робили за власний кошт. Ми всі працюємо і просто робили це на власній ініціативі».

Про фільм «Будинок "Слово"»

«Я завдяки своїй професії (Олександр за основною діяльністю режисер і кліпмейкер. — Авт.) ще у травні 2023 року побачив фільм на фестивалі й познайомився з його режисером Тарасом Томенком. Запитав, чи можу я долучитися до проєкту, потім монтував трейлери, тизери, мав виступати з лекцією про цей фільм, у нас і далі триває співпраця. Навіть звучала пропозиція від FRESH PRODUCTION створити музичний трек про письменників, аби підготувати аудиторію до виходу фільму. Спочатку гурт NAZVA мав робити таку велику композицію на 10–11 хвилин, де було багато запрошених зірок. А потім це розрослося в те, що МУР зробив альбом, куди запросив і NAZVA теж.

Усе [використання в альбомі частин фільму] було узгоджено і з продюсерами, і з режисером. Це була плідна співпраця, яка працює і на вихід фільму теж. Ми все узгодили, і режисер фільму написав нам великий респект за те, як ми використали ці уривки».