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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

9 березня документ оприлюднять.

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України

Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 березня.

"Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати – достойні", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що 9 березня указ опублікують.

  • Комітет Шевченківської премії визначився із переможцями минулого місяця. 6 лютого відбувся третій фінальний тур конкурсу.
  • За результатами розгляду творів шляхом таємного голосування до третього туру допустили понад два десятки номінантів, серед яких - Дмитро Лазуткін, Ігор Павлюк, співачка Джамала та ін.
  • Члени Комітету розглянули літературно-мистецькі твори у семи номінаціях і шляхом таємного голосування визначили переможців у номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво» і «Візуальні мистецтва».
  • Раніше авторки проєкту "Musica Sacra Ukraina" від Open Opera Ukraine Анна Гадецька та Наталія Хмілевська (Даньшина) звернулись із відкритим листом до Комітету Шевченківської премії. У листі йшлося про необхідність переглянути застарілі норми премії, зокрема, у сфері музичного мистецтва. На думку митців, ці норми істотно звужують можливості для відзначення премією актуальних музичних проєктів.
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