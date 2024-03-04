Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 березня.
"Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати – достойні", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що 9 березня указ опублікують.
- Комітет Шевченківської премії визначився із переможцями минулого місяця. 6 лютого відбувся третій фінальний тур конкурсу.
- За результатами розгляду творів шляхом таємного голосування до третього туру допустили понад два десятки номінантів, серед яких - Дмитро Лазуткін, Ігор Павлюк, співачка Джамала та ін.
- Члени Комітету розглянули літературно-мистецькі твори у семи номінаціях і шляхом таємного голосування визначили переможців у номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво» і «Візуальні мистецтва».
- Раніше авторки проєкту "Musica Sacra Ukraina" від Open Opera Ukraine Анна Гадецька та Наталія Хмілевська (Даньшина) звернулись із відкритим листом до Комітету Шевченківської премії. У листі йшлося про необхідність переглянути застарілі норми премії, зокрема, у сфері музичного мистецтва. На думку митців, ці норми істотно звужують можливості для відзначення премією актуальних музичних проєктів.