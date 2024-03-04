Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 березня.

"Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати – достойні", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що 9 березня указ опублікують.