Що почитати: 10 книжкових новинок зими

Українські видавці продовжують тішити книголюбів величезною кількістю новинок: від романів, які огортають серце теплом і переносять в іншу реальність, до складної інтелектуальної прози, що змушує задуматися про важливе. Ми зібрали 10 цікавих видань цієї зими різних жанрів і напрямків.

Чімаманда Нґозі Адічі. «Половина жовтого сонця»

Видавництво «Книголав»

Фото: knigolove.ua Чімаманда Нґозі Адічі. «Половина жовтого сонця»

Лауреат премій Women’s Prize for Fiction – Winner of Winners, Orange Prize за фікшн (2007), Anisfield-Wolf Book Award за фікшн (2007), PEN Open Book Award (2007) та ін.

Чімаманда Нґозі Адічі — нігерійсько-американська письменниця, яка активно бореться за права жінок, виступає проти домашнього насильства й расової дискримінації. Її твори переклали більш ніж 30 мовами світу. Роман «Половина жовтого сонця» вийшов 2006 року, за його мотивами 2013 року зняли однойменний фільм.

Сюжет розгортається наприкінці 1960-х років під час боротьби за незалежність республіки Біафра в Нігерії. Працьовитий бідний підліток Уґву розпочинає працювати в радикально налаштованого професора Оденібо. Красуня Оланна відмовляється від привілейованого життя в Лагосі заради життя з коханцем-професором. Сором’язливий англійський емігрант-письменник Річард закохується в загадкову й гостру на язик сестру-близнючку Оланни — Кайнані. Тим часом жах громадянської війни охоплює націю. Життя героїв переплітаються так, як ніхто з них навіть не міг уявити. Вони кохають, зраджують, знаходять себе, обговорюють політику, тікають від обстрілів, утрачають близьких і, попри все, вірять у перемогу. Письменниця порушує важливі теми відповідальності, кінця колоніалізму, етнічної ідентифікації, класу й раси.

На березень 2024 року видавництво «Книголав» анонсувало переклад роману «Американха» — ще однієї відомої книги письменниці.

Сара Бейквелл. «В кафе екзистенціалістів: свобода, буття та абрикосові коктейлі»

Видавництво «Комубук»

Фото: /balka-book.com Сара Бейквелл. «В кафе екзистенціалістів: свобода, буття та абрикосові коктейлі»

Номінант на премії Hessell-Tiltman Prize (2017), Kirkus Prize за нонфікшн (2016), American Library in Paris (2016)

У кінці 1933 року троє молодих друзів-філософів — Жан-Поль Сартр, Сімона де Бовуар і Раймон Арон — сиділи в паризькому барі Bec-de-Gaz на Монпарнасі. Вони обмінювались плітками й пили фірмові для закладу абрикосові коктейлі. Ця легендарна зустріч зіграла важливу роль у розвитку однієї з найвизначніших філософських й інтелектуальних течій ХХ століття — екзистенціалізму.

Британська письменниця, професорка й історикиня ідей Сара Бейквелл пропонує прогулятися лабіринтами цього потужного філософського руху. Історичне тло вона переплітає із життєвими долями авторів, розгортаючи перед читачами панораму інтелектуального життя Європи минулого століття. Це своєрідний путівник від «короля й королеви екзистенціалізму» — Сартра й де Бовуар — до їхнього ширшого кола друзів і супротивників, включаючи Альбера Камю, Мартіна Гайдеґґера, Моріса Мерло-Понті й Айріс Мердок. Авторка зображує тогочасну реальність з перспективи домінантних цінностей, серед яких основоположною була свобода.

Томас Манн. «Смерть у Венеції» (збірка)

Видавництво «Лабораторія»

Фото: laboratoria.pro Томас Манн. «Смерть у Венеції» (збірка)

Томас Манн — німецький письменник, поет і есеїст, лауреат Нобелівської премії з літератури (1929), майстер інтелектуальної прози. Він жив і творив, коли водночас розробляли ліки проти «невиліковних» хвороб й вибухали великі війни, коли людина мала суперечливі уявлення про себе й справедливість. Його перу належать найвизначніші романи європейського модернізму: «Зачарована гора», «Будденброки», «Доктор Фаустус». А втім, саме новели в його творчості займають особливе місце.

До цієї збірки увійшли чотири новели у класичних перекладах видатного українського фахівця Євгена Поповича: «Смерть у Венеції», «Тоніо Крегер», «Трістан», «Маріо і чарівник». Вони сміливі, ведуть до глибоких філософських узагальнень, викликають сильні емоції. Екранізація «Смерті у Венеції» італійця Лукіно Вісконті (1971) стала визнаним шедевром світового кіно.

Сергій Жадан. «Усі вірші. 1993 – 2023»

Видавництво Meridian Czernowitz

Фото: balka-book.com Сергій Жадан. «Усі вірші. 1993 – 2023»

Meridian Czernowitz приготував для любителів якісної поезії повну антологію віршів Сергія Жадана. Його поезія вражає відвертістю, емоційною силою та глибиною. Зібрані разом і розташовані у хронологічному порядку, вірші набувають значно ширшого за суто поетичне значення. Книга буде цікавою також тим, хто цікавиться актуальними темами й проблемами сучасності.

Антологія пропонує геть різні вірші: від поезій про кохання й природу до роздумів про екзистенційні питання, сучасне життя, соціальні проблеми. Це подорож у світ почуттів, думок і переживань, з якої не вийти незміненим.

Мирослав Лаюк. «Бахмут»

Видавництво Ukraїner

Фото: bookclub.ua Мирослав Лаюк. «Бахмут»

Збірка репортажів й есеїв Мирослава Лаюка, письменника й воєнного документаліста, який у співпраці із фотографом Данилом Павловим вирушив на передову у Бахмут. Це розповідь про звичайних людей, які стають героями війни — українських військових, медиків, рятувальників, місцевих мешканців, що опиняються у вирі жорстоких боїв. Книга пропонує осмислення військових подій, розповідає про побут військових, розмірковує про феномен пам'яті й забуття.

Видання складається із двох частин. У першій представлені репортажі, які описують події з життя воїнів і мешканців міста Бахмут під час війни. У другій — есеї про історію міста та його культурну спадщину, а також про значення пам’яті в контексті військових конфліктів.

Наталія Кобринська. «Блудний метеор. Вибрані твори»

Видавництво «Ще одну сторінку»

Фото: bookopt.com.ua Наталія Кобринська. «Блудний метеор. Вибрані твори»

Видавництво «Ще одну сторінку» дуже молоде, але вже потужно заявило про себе. Серед новинок цієї зими — збірка короткої прози письменниці й громадської діячки Наталії Кобринської, яка створила першу на теренах України феміністичну організацію («Товариство руських жінок», 1884), обстоювала жіночу освіту й феміністичну періодику.

Наповнена декадентською естетикою, збірка демонструє високий рівень письменницької майстерності і передові погляди на жіноче питання, що викликали нерозуміння в сучасників Кобринської. Серед порушених тем: виживання жінки в патріархальному суспільстві, збереження ідентичності, відповідь на виклики часу. Це талановита проза, що захоплює відвертістю й емоційністю.

Алан Рікман. «Шалено, глибоко. Щоденники Алана Рікмана»

Видавництво «Наш Формат»

Фото: nashformat.ua Алан Рікман. «Шалено, глибоко. Щоденники Алана Рікмана»

Номінант на Британську книжкову премію за нон-фікшн у категорії «Оповідання» (2023), номінант на премію Goodreads Choice за мемуари й автобіографію (2022)

Для багатьох смерть британського актора Алана Рікмана у 2016 році стала болючою втратою. Він блискуче зіграв не лише в екранізаціях циклу про Гаррі Поттера (2001–2011), а й у стрічках «Хроніки Барчестера» (1982), «Міцний горішок» (1988), «Вірно, шалено, глибоко» (1992), «Робін Гуд — принц злодіїв» (1991), «Розум і почуття» (1995) та ін. Його голос і харизма захоплюють глядачів і сьогодні.

Алан Рікман вів щоденники від 1993 року. Вони дають унікальну інформацію про його публічне й особисте життя. У них актор абсолютно щиро й докладно описує надзвичайне та звичне, перестрибуючи від щоденної рутини до пліток і дотепів. Він запрошує до свого будинку, у поїздки з друзями по всьому світу, на зйомки фільмів і репетиції спектаклів.

Емілі Сент-Джон Мандел. «Море спокою»

Видавництво Vivat

Фото: nashformat.ua Емілі Сент-Джон Мандел. «Море спокою»

Переможець Goodreads Choice Awards за найкращу наукову фантастику (2022)

Едвіну виповнилося вісімнадцять у 1912-му, коли він став вигнанцем у рідному місті й мусив перетнути Атлантику на пароплаві. Одного разу, зачарований красою канадського лісу, з терміналу дирижабля він чує мелодію скрипки, що вразила його до глибини душі. У 2020 році Мірелла намагається зрозуміти, чому зникла її подруга. Через два століття відома письменниця Олів вирушає в книжковий тур. Домом для неї є місячна колонія — місце шпилястих веж і штучної краси. У її романі про пандемію з'являється дивний уривок: чоловік грає на скрипці в коридорі терміналу дирижабля, а навколо росте ліс. Ще через двісті років, коли Гаспері-Жака з журналу «Непередбачене» наймають розслідувати аномалію в пустелі Північної Америки, він розкриває серію перевернутих життів. Виявляється, що все й усі пов'язані.

Це роман про мистецтво, подорожі в часі, кохання, пандемію та паралельні світи.

Марк Аксельрод. «Картонні замки»

«Видавництво Старого Лева»

Фото: bukva.ua Марк Аксельрод. «Картонні замки»

Дункану Кацу непогано велося: він жив у сонячній Каліфорнії і, пишучи під іменами По, Еліота, Кафки, був досить успішним. Та після того, як його викрив журналіст-розслідувач, подався до Міннесоти. Там Дункан втратив гроші, здоров'я, кохану жінку, натхнення й загалом смак до життя. У всіх бідах він звинуватив Бога і… подав на нього до суду, вимагаючи компенсації 15 млн доларів. На суд з'явилися янголи й Люцифер. І все начебто йшло за планом Каца та його адвоката, навіть вирок виголосили на його користь, але…

Багатоголосся «Картонних замків» — це безліч фантастичних героїв, вишуканих метафор, літературних алюзій, і всі вони про одне — людське порозуміння. Цей заплутаний, химерний, експериментальний роман — для любителів постмодерну, інтелектуальних загадок і нешаблонної прози.

Тейлор Дженкінс Рід. «Дейзі Джонс і The Six»

Видавництво «Артбукс»

Фото: artbooks.ua Тейлор Дженкінс Рід. «Дейзі Джонс і The Six»

Тейлор Дженкінс Рід — авторка численних бестселерів, які очолюють списки світових книжкових клубів. Українською виходив її роман «Сім чоловіків Евелін Г'юґо».

Відтоді, як вокалістка Дейзі Джонс вийшла босоніж на сцену, її рок-гурт The Six став світовою сенсацією — вони без перебільшень творили музичну епоху. Та на піку популярності гурт раптом розпався. Це історія легендарного злету й безповоротного падіння, розказана через спогади й інтерв'ю учасників і відданих фанатів. Кожен герой розповідає свою історію бурхливих стосунків, амбіцій і розчарувань.

«Дейзі Джонс і The Six» — псевдобіографічний роман, але хоч герої в ньому вигадані, та атмосфера американських 1970-х цілком реальна. За ним зняли однойменний серіал, що торік вийшов на Amazon.

Лексі Раян. «Ці порожні обітниці»

Видавництво «РМ»

Фото: readeat.com «Ці порожні обітниці» Лексі Раян

Дилогія «Ці порожні обітниці» номінована на Goodreads Choice Award в категорії «Янґ-едалт фентезі/наукова фантастика» (2021-го й 2022-го).

Гримуча суміш «Двору шипів і троянд» Сари Дж. Маас і «Жорстокого принца» Голлі Блек у нереально красивому оформленні. Перша частина дилогії — гаряче романтичне фентезі про дівчину, яка опиняється між двома віроломними Дворами фейрі та їхніми небезпечно спокусливими принцами. На читачів чекають любовні трикутники, від яких завмирає серце, розбиті обіцянки, небезпечні пригоди й цікавий опис фантастичного світу.

Брі понад усе ненавидить фейрі й не хоче мати з ними жодної справи, навіть якщо доведеться голодувати й жебракувати. Але… (завжди є це «але»!) її сестру захоплює жорстокий король Немилостивого Двору. Щоб повернути сестру, Брі укладає з ним угоду — вона викраде три магічні реліквії з Милостивого Двору. Прикидаючись нареченою принца Ронана, дівчина розуміє, що має до нього справжні почуття. Перед Брі складна моральна дилема. На допомогу несподівано приходить банда Немилостивих вигнанців на чолі зі спокусливим Флінном. І, схоже, Флінну зовсім не байдужа Брі. Вона мусить обрати правильний шлях, розгадати таємниці й врешті-решт віддати комусь своє серце.