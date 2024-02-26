Композитори Києва виступили проти “повернення” Україні імені Чайковського

Композитори міста Києва опублікували звернення щодо неможливості повернення в культурну спадщину України імені композитора Петра Чайковського.

Це звернення виникло у відповідь на рішення учасників круглого столу "Повернення та збереження культурної спадщини України в умовах російсько-української війни" від 20 лютого 2024 року, в якому пропонується розробити та впровадити "повернення українських митців", серед яких є ім'я Чайковського. Круглий стіл відбувся в Національній музичній академії України ім. Чайковського за участі третього Президента України Віктора Ющенка, ректора НМАУ ім. Чайковського Максима Тимошенка, голови наглядової ради НМАУ Василя Чернеця, радниці МКІП Діани Трими, директора держпідприємства «Кримський дім» Ахтема Сеітаблаєва, академіка НАН України Миколи Жулинського, голови Національної спілки композиторів України Ігоря Щербакова та ін.

Київські композитори висловили незгоду з рішенням круглого столу та наголосили, що ім’я Чайковького неможливо повернути Україні, адже воно ніколи не належало до української спадщини. Зокрема, Чайковський сформувався як композитор в Росії, не написав жодного твору на українські тексти, ідентифікував себе як росіянина. Популяризацію його імені в українському медіапросторі композитори вважають популяризацією культури країни-агресора і пропонують натомість зосередитись на популяризації українських мистців, таких як Бортнянський, Березовський, Ведель, Лисенко та ін. Вони також зауважили, що голова Національної спілки композиторів Ігор Щербаков підписав рішення круглого столу без його обговорення з членами спілки.

Композитори спрямували звернення до президента, голови ВР, прем’єр-міністра, міністра юстиції, т.в.о. міністра культури, голови Інституту нацпам’яті та колективу Національної музичної академії ім. Чайковського. Його підписали близько 20 композиторів, зокрема Андрій Бондаренко, Ілля Разумейко, Золтан Алмаші, Алла Загайкевич, а також диригент Міхеїл Менабде, піаніст Павло Гінтов та ін.

Публікуємо повний текст звернення:

Ознайомившись з Рішенням учасників круглого столу на тему "Повернення та збереження культурної спадщини України в умовах російсько-української війни" від 20 лютого 2024 року, в якому пропонується розробити та впровадити "програму повернення українських митців”, серед яких з-поміж інших виділяється ім'я російського композитора Петра Ілліча Чайковського (1840-1893), вважаємо за необхідне наголосити на такому:

1. П.І. Чайковський, на жаль, українцем не був, оскільки:

народився, здобув освіту і сформувався як особистість саме на теренах Росії (на відміну від Д. Бортнянського, М. Березовського та А. Веделя);

мав на 50% російське походження (Посохови, Попови) і, частково, французьке (Асьє) та австрійське (Віттіг);

не написав жодного твору на українські тексти, натомість писав майже виключно на російські тексти (на відміну від свого сучасника М. Лисенка), окремі твори - також на французькі;

у листуваннях, що збереглися, ідентифікував себе як "росіянин у цілковитому розумінні цього слова", а щодо українців вживав слово "хохол".

2. Популяризація українського мистецтва є однією з найважливіших задач культурної дипломатії України. На жаль, у світі досі маловідомими лишаються твори українських композиторів, навіть таких як М.Лисенко, М.Леонтович чи

Б.Лятошинський. Тож, маємо докладати зусилля до популяризації творчості саме українських композиторів, а не російських.

3. Ми боремося за наше право на самоідентифікацію, право говорити українською мовою і право бути українцями. Але в такому випадку ми не маємо права намагатися примусово "повертати" митців, які зробили свій усвідомлений вибір на користь іншої країни, іншої культури і іншої мови.

4. У розв'язаній проти нас війні росіяни широко використовують дезінформацію, сфальсифіковані дані та пропаганду імперських міфів. Ми маємо протиставляти міфам правдиву історію, а не власні міфи і фальсифікації.

Зважаючи на викладене вище і на той факт, що Рішення круглого столу підписав чинний голова Національної спілки композиторів України Ігор Щербаков без жодних обговорень з членами очолюваної організації, звертаємось до Вас із проханням:

активно протидіяти спробам пропаганди культури країни-агресора;

вжити заходів до імплементації рекомендацій Українського Інституту національної пам'яті щодо виконання ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

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