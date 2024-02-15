Ізраїлю дозволили брати участь в "Євробаченні"

Європейська мовна спілка дозволила Ізраїлю брати участь в "Євробаченні". Таке рішення прийняли попри заклики до виключення країни з конкурсу через воєнну операцію в Смузі Гази.
Про це повідомляє DW.
"Євробачення" - це неполітична музична подія та змагання між громадськими мовниками, які є членами EBU. Це не змагання між урядами", - заявив генеральний директор спілки Ноель Курран.
Він наголосив, що EBU "дійсно переглянула список учасників конкурсу 2024 року і погодилися, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу на цей рік і може брати участь, як і протягом останніх 50 років".
Цього року Ізраїль на "Євробаченні" представлятиме 20-річна Еден Голан. Вона з п'яти років жила в Москві, а до Ізраїлю повернулася лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну два роки тому.
Вона не висловлювала публічно жодної позиції щодо війни Росії проти України, в тому числі не засуджувала її.
В 2016 році батьки відправили 13-річну Голан виступати на дитячій "Новій хвилі" в окупованому Криму.
А в 2018 році Голан брала участь у російському шоу "Голос. Діти" в команді співачки Пелагеї, яка за антиукраїнську діяльність перебуває під санкціями РНБО. Також кілька років вона була учасницею гурту Cosmos Girls, яку продюсував підсанкційний співак Григорій Лепс.
У МЗС України не відповіли на прохання DW про коментар щодо позиції стосовно Голан.
Голосування за учасників нацвідбору і збій у "Дії"
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У суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувалося в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.
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Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі.
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У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, а оголошення переможців перенесли на 4 лютого після 19:00.
- За підсумками голосування у Мальме представлятимуть Україну Аlyona Аlyona & Jerry Heil із піснею “Teresa & Maria”.