Ізраїлю дозволили брати участь в "Євробаченні"

Цього року Ізраїль на "Євробаченні" представлятиме Еден Голан, яка з п'яти років і до 2022 року жила в Москві.

Європейська мовна спілка дозволила Ізраїлю брати участь в "Євробаченні". Таке рішення прийняли попри заклики до виключення країни з конкурсу через воєнну операцію в Смузі Гази.

Про це повідомляє DW.

"Євробачення" - це неполітична музична подія та змагання між громадськими мовниками, які є членами EBU. Це не змагання між урядами", - заявив генеральний директор спілки Ноель Курран.

Він наголосив, що EBU "дійсно переглянула список учасників конкурсу 2024 року і погодилися, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу на цей рік і може брати участь, як і протягом останніх 50 років".

Цього року Ізраїль на "Євробаченні" представлятиме 20-річна Еден Голан. Вона з п'яти років жила в Москві, а до Ізраїлю повернулася лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну два роки тому.

Вона не висловлювала публічно жодної позиції щодо війни Росії проти України, в тому числі не засуджувала її.

В 2016 році батьки відправили 13-річну Голан виступати на дитячій "Новій хвилі" в окупованому Криму.

А в 2018 році Голан брала участь у російському шоу "Голос. Діти" в команді співачки Пелагеї, яка за антиукраїнську діяльність перебуває під санкціями РНБО. Також кілька років вона була учасницею гурту Cosmos Girls, яку продюсував підсанкційний співак Григорій Лепс.

У МЗС України не відповіли на прохання DW про коментар щодо позиції стосовно Голан.

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