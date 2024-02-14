За 2 роки ЮНЕСКО вклало в Україну $66 млн

Фото: unesco.org

За останні два роки Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури профінансувала програми за українськми напрямком на 66 млн. доларів. Про це на прес-бріфінгу повідомила очільниця бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі.

Гроші на програми спрямовували уряди країн-членів ЮНЕСКО. Найбільший внесок зробила Японія (25 млн доларів). Програми охоплювали допомогу у сферах журналістики, освіти, науки, культури.

За словами Бардескі, ЮНЕСКО планує нарощувати присутність в Україні: офіс в Києві відкрили в кінці вересня 2022 року; нещодавно у Львові запрацював Львівський культурний хаб, створений під егідою ЮНЕСКО; тепер йдеться про відкриття окремого офісу в Одесі – через постійну загрозу спадщині міста, співробітники ЮНЕСКО потребують там перманентної локації.

За даними моніторингу ЮНЕСКО, за час повномасштабного вторгнення фізична шкода культурній і туристичній сфері України, заподіяна Росією, сягнула 3,5 мільярда доларів. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат. У 2023 році втрати зросли на 40% порівняно з попереднім роком; за критеріями методології ЮНЕСКО, Україна за останній рік втратила принаймні 341 культурний об’єкт (загальна база налічує близько 4700 ушкоджених об’єктів). За теперішнім станом ушкоджень, для відбудови усіх культурни та історичних об’єктів в Україні знадобиться близько 10 років та не менше 9 млрд доларів. Поза фізичними втратами, сфери культури та туризму зазнали збитків на 19,5 млрд доларів.

Піккат також зазначила, що не всі втрати можна виміряти матеріальними показниками: йдеться про згубний вплив війни на творче ком’юніті, яке втратило велику кількість спеціалістів через загибель чи еміграцію.

На середину березня ЮНЕСКО запланувало публікацію детального звіту за результатами досліджень. Після цього, разом з науковцями, організація почне розробляти план дій щодо подальшої допомоги Україні.

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