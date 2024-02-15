Фестиваль у Відні скасував концерт грецько-російського диригента Курентзіса

Фестиваль "Віденські фестивальні тижні" скасував концерт грецько-російського диригента Теодора Курентзіса.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

"Прояснення щодо конфліктної ситуації навколо двох концертів на Віденському фестивалі: кадиш-реквієм під керівництвом Оксани Линів відбудеться, як і планувалося, 2 червня у Віденському концертхаусі. "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена, запланований на 12 червня у Бургтеатрі під диригуванням Теодора Курентзіса, скасовано", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняли після того, як українська диригентка Оксана Линів розкритикувала позицію Теодора Курентзіса щодо війни в Україні.

Оксана Линів відмовилася виступати на одному фестивалі з Курентзісом і заявила про неприйнятність того, що ім’я музикантів з України, яка щодня зазнає російських бомбардувань, "будуть поставлені в один контекст з іменем того, хто ніколи відкрито не виступав проти війни і чиї мистецькі колективи фінансуються банківськими установами, дуже близькими до Кремля".

В результаті організатори фестивалю зазначили, що "у дискусіях останніх кількох днів" стало зрозуміло, що "презентація обох концертів у рамках Віденського фестивалю 2024 року наразі не є можливою".

"Наше рішення залишити кадиш-реквієм у нашій програмі є однозначним, і ми з нетерпінням чекаємо на візит Оксани Линів та Київського симфонічного оркестру до Відня", - заявив директор фестивалю Міло Рау.

Він додав, що організатори поважають бажання Оксани Линів не бути поміщеною в один контекст із Курентзісом.

В свою чергу, Линів привітала це рішення Wiener Festwochen.

Теодор Курентзіс має грецьке походження, але багато років працює в Росії, а у 2014 році отримав громадянство РФ. Диригент жодного разу не виступив публічно із засудженням російської війни проти України попри заклики з боку іноземних колег. Генеральним спонсором проєкту Курентзіса MusicAeterna є російський банк ВТБ, який потрапив під західні санкції - через це диригент також зазнавав критики.