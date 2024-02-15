​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Крим на прицілі
Крим на прицілі
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
ГоловнаКультура

Фестиваль у Відні скасував концерт грецько-російського диригента Курентзіса

Концерт Курентзіса скасували через позицію української диригентки Оксани Линів.

Фестиваль у Відні скасував концерт грецько-російського диригента Курентзіса
Теодор Курентзіс
Фото: Укрінформ

Фестиваль "Віденські фестивальні тижні" скасував концерт грецько-російського диригента Теодора Курентзіса.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

"Прояснення щодо конфліктної ситуації навколо двох концертів на Віденському фестивалі: кадиш-реквієм під керівництвом Оксани Линів відбудеться, як і планувалося, 2 червня у Віденському концертхаусі. "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена, запланований на 12 червня у Бургтеатрі під диригуванням Теодора Курентзіса, скасовано", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняли після того, як українська диригентка Оксана Линів розкритикувала позицію Теодора Курентзіса щодо війни в Україні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Оксана Линів відмовилася виступати на одному фестивалі з Курентзісом і заявила про неприйнятність того, що ім’я музикантів з України, яка щодня зазнає російських бомбардувань, "будуть поставлені в один контекст з іменем того, хто ніколи відкрито не виступав проти війни і чиї мистецькі колективи фінансуються банківськими установами, дуже близькими до Кремля".

В результаті організатори фестивалю зазначили, що "у дискусіях останніх кількох днів" стало зрозуміло, що "презентація обох концертів у рамках Віденського фестивалю 2024 року наразі не є можливою".

"Наше рішення залишити кадиш-реквієм у нашій програмі є однозначним, і ми з нетерпінням чекаємо на візит Оксани Линів та Київського симфонічного оркестру до Відня", - заявив директор фестивалю Міло Рау.

Він додав, що організатори поважають бажання Оксани Линів не бути поміщеною в один контекст із Курентзісом.

В свою чергу, Линів привітала це рішення Wiener Festwochen.

Теодор Курентзіс має грецьке походження, але багато років працює в Росії, а у 2014 році отримав громадянство РФ. Диригент жодного разу не виступив публічно із засудженням російської війни проти України попри заклики з боку іноземних колег. Генеральним спонсором проєкту Курентзіса  MusicAeterna є російський банк ВТБ, який потрапив під західні санкції - через це диригент також зазнавав критики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies