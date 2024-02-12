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В Києві пройде виставка «Українці на Монмартрі»

Міжмузейний проєкт покажуть в Музеї української діаспори.

В Києві пройде виставка «Українці на Монмартрі»

15 лютого о 17:00 в Музеї української діаспори відбудеться відкриття міжмузейного виставкового проєкту «Українці на Монмартрі». Про це повідомила пресслужба музею.

Проєкт презентує твори українських художників-емігрантів, пов’язаних з Паризькою школою (École de Paris) з колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та приватних зібрань Зокрема, будуть представлені пастельні краєвиди Парижа й ранні абстракції Михайла Андрієнка, графічні пейзажі та жанрові сцени з життя Антверпена, Лондона й Парижа, виконані Миколою Глущенком, гірські та архітектурні види Крита, Коринфа й Стамбула, написані Олексою Грищенком під час подорожей, акварельні пейзажі Парижа й Ніцци, створені Миколою Кричевським, та живописні портрети Василя Хмелюка.

Вперше за багато років експонуватимуться ілюстрації до творів Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» – дереворити Софії Левицької, виконані у 1921 році для французького видання, а також повоєнні графічні рисунки Миколи Кричевського, створені для французького видання повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба» у 1945 році. 

За задумом організаторів, змістовими акцентами виставки стануть пізні роботи Миколи Глущенка, Миколи Кричевського та Михайла Андрієнка 1950-1960-х років. Це краєвиди Парижа – міста, що об’єднало художників та надихало їх на творчість. Доповнять виставку архівні фото «Української групи» («Un Groupe Ukrainien»), яка існовала в Парижі в 1920-1930-х роках як частина Паризької школи.

Кураторка проєкту – Ганна Лексіна. Кураторська група проєкту – Оксана Підсуха, Данило Нікітін, Олександра Драч. 

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