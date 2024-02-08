VІ театральний фестиваль «ГРА» оголосив початок конкурсу

VІ Всеукраїнський Театральний Фестиваль-Премія «ГРА» відкрив прийом заявок. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Подавати заявки на участь можуть професійні театральні колективи усіх форм власності (державні, комунальні, приватні), а також громадські організації, статутна діяльність яких пов’язана з театральним мистецтвом. Кожний заявник має право висунути на здобуття премії лише одну з прем’єр, які вийшли протягом року (з 1 січня по 31 грудня 2023).

До конкурсу не допустять вистави, створені російською мовою та за творами авторів країни-агресора, а також до складу творчих груп яких входять представники країни-агресора та/або громадяни інших країн, які не висловили публічно свою позицію щодо російсько-української війни. Детальніше про умови участі можна дзнатись за посиланням.

Переможців обиратимуть у семи загальних номінаціях:

За найкращу драматичну виставу;

За найкращу виставу для дітей;

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру;

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів);

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм;

Тематична номінація: За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни.

А також у шести індивідуальних номінаціях:

За найкращу жіночу роль;

За найкращу чоловічу роль;

За найкращу режисерську роботу;

За найкращу сценографію;

За найкраще хореографічне рішення вистави;

За найкраще музичне рішення вистави.

Фото: НСТДУ

Про Фестиваль-Премію «ГРА»: