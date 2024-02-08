VІ театральний фестиваль «ГРА» оголосив початок конкурсу

VІ Всеукраїнський Театральний Фестиваль-Премія «ГРА» відкрив прийом заявок. Про це повідомила пресслужба фестивалю.
Подавати заявки на участь можуть професійні театральні колективи усіх форм власності (державні, комунальні, приватні), а також громадські організації, статутна діяльність яких пов’язана з театральним мистецтвом. Кожний заявник має право висунути на здобуття премії лише одну з прем’єр, які вийшли протягом року (з 1 січня по 31 грудня 2023).
До конкурсу не допустять вистави, створені російською мовою та за творами авторів країни-агресора, а також до складу творчих груп яких входять представники країни-агресора та/або громадяни інших країн, які не висловили публічно свою позицію щодо російсько-української війни. Детальніше про умови участі можна дзнатись за посиланням.
Переможців обиратимуть у семи загальних номінаціях:
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За найкращу драматичну виставу;
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За найкращу виставу для дітей;
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За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;
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За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру;
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За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів);
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За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм;
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Тематична номінація: За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни.
А також у шести індивідуальних номінаціях:
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За найкращу жіночу роль;
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За найкращу чоловічу роль;
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За найкращу режисерську роботу;
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За найкращу сценографію;
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За найкраще хореографічне рішення вистави;
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За найкраще музичне рішення вистави.
Про Фестиваль-Премію «ГРА»:
- засновником і організатором фестивалю є Національна спілка театральних діячів України;
- переможців конкурсу визначає міжнародне журі;
- заявлена мета фестивалю: формування та зміцнення єдиного українського театрального ком’юніті, визначення провідних тенденцій українського театру.