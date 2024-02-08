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VІ театральний фестиваль «ГРА» оголосив початок конкурсу

Прийом заявок триває до 15 березня 2024.

VІ театральний фестиваль «ГРА» оголосив початок конкурсу
Фото: НСТДУ

VІ Всеукраїнський Театральний Фестиваль-Премія «ГРА» відкрив прийом заявок. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Подавати заявки на участь можуть професійні театральні колективи усіх форм власності (державні, комунальні, приватні), а також громадські організації, статутна діяльність яких пов’язана з театральним мистецтвом. Кожний заявник має право висунути на здобуття премії лише одну з прем’єр, які вийшли протягом року (з 1 січня по 31 грудня 2023).

До конкурсу не допустять вистави, створені російською мовою та за творами авторів країни-агресора, а також до складу творчих груп яких входять представники країни-агресора та/або громадяни інших країн, які не висловили публічно свою позицію щодо російсько-української війни. Детальніше про умови участі можна дзнатись за посиланням

Переможців обиратимуть у семи загальних номінаціях: 

  • За найкращу драматичну виставу;

  • За найкращу виставу для дітей;

  • За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;

  • За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру;

  • За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів);

  • За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм;

  • Тематична номінація: За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни.

 А також у шести індивідуальних номінаціях: 

  • За найкращу жіночу роль;

  • За найкращу чоловічу роль;

  • За найкращу режисерську роботу;

  • За найкращу сценографію;

  • За найкраще хореографічне рішення вистави;

  • За найкраще музичне рішення вистави.

Фото: НСТДУ

Про Фестиваль-Премію «ГРА»:

  • засновником і організатором фестивалю є Національна спілка театральних діячів України;
  • переможців конкурсу визначає міжнародне журі;
  • заявлена мета фестивалю: формування та зміцнення єдиного українського театрального ком’юніті, визначення провідних тенденцій українського театру. 
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